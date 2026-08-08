Çin’de denize kurulan devasa 16 MW gücündeki rüzgâr türbini faaliyete geçti

Ixbt.com’un haberine göre Çin’de, ülkenin platformu devre dışı bırakılmış desteklere kurulan ilk yüzer rüzgâr enerji santrali faaliyete geçti. Haiyou Anlan adlı 16 MW gücündeki tesis, Lufeng açık deniz petrol sahasının enerji sistemine başarıyla bağlandı ve şimdiden buraya elektrik sağlıyor. Projeyi gerçekleştiren devlet şirketi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), bu tesisin tek türbin kapasitesi bakımından dünyanın en büyük TLP tipi yüzer rüzgâr tesisine dönüştüğünü açıkladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni santral, benzer tesisler arasında deniz derinliği ve kıyıdan uzaklık bakımından da aynı anda dünya rekorları kırdı. Platform, Shenzhen’in yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda, kıyıdan 136 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 136 metre derinlikte kuruldu. Projenin toplam hizmet ömrü 25 yıl olarak planlandı. Tesisin yüksekliği yaklaşık 110 katlı bir binaya denk gelirken ağırlığı 7800 ton.

Teknik özellikler ve tayfunlara dayanıklılık

Tesisin kanatları o kadar büyük ki süpürdükleri alan 7,5 futbol sahasına eşit. Yapı, ekstrem hava koşulları dikkate alınarak tasarlandı ve 17. seviyedeki güçlü tayfunlara bile dayanabiliyor. Haiyou Anlan’ın tasarlanan kapasitesine ulaştığında yılda yaklaşık 54 milyon kW·soat elektrik üretmesi bekleniyor. Üretilen enerjinin tamamı doğrudan Lufeng petrol sahasının ihtiyaçları için kullanılacak.

CNOOC’un tahminlerine göre proje sayesinde her yıl yaklaşık 15 bin metreküp yakıt tasarrufu sağlanacak ve karbondioksit emisyonları 35 bin ton azalacak. Projenin en önemli özelliği TLP platformu. Geleneksel açık deniz rüzgâr jeneratörlerinden farklı olarak platform burada sabit bir temele değil, yüzer bir yapıya dayanıyor. Yapı, deniz tabanındaki ankrajlara bağlanan neredeyse dikey germe halatlarıyla yerinde tutuluyor.

Derin deniz enerjisinin geleceği

Sürekli gerilim, dalgaların ve akıntıların etkisiyle platformun hareketini sınırlandırıyor. Bu yaklaşım çelik tüketimini ve su alanında kaplanan bölgeyi azaltmaya yardımcı olurken yüksek stabilite de sağlıyor. Ancak TLP montajı, geleneksel açık deniz platformlarına kıyasla çok daha karmaşık ve ankrajların kurulumu ile su altı elemanlarının birleştirilmesinde özel hassasiyet gerektiriyor.

Uzmanlar bu projeyi gelecekteki derin deniz rüzgâr santralleri için bir test alanı olarak değerlendiriyor. Su üzerindeki yüzer platformlar, güçlü türbinlerin kıyıdan daha uzağa kurulmasına olanak tanıyor; çünkü bu bölgelerde rüzgâr daha güçlü ve istikrarlı oluyor. Bu durum Çin için özellikle önemli; ülkenin başlıca enerji kaynakları batıda bulunurken ana tüketiciler doğu kıyısında yoğunlaşıyor. Şimdilik bu tür tesislerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel yüksek maliyetleri olmaya devam ediyor.