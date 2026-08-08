Mourinho Real Madrid’de demir disiplin kurdu: yeni kurallar yürürlüğe girdi...

Madrid’in Real Madrid kulübünün teknik direktörü José Mourinho, yeni sezon öncesinde takımın iç düzenlemelerinde köklü değişiklikler yaptı. İspanya’nın saygın AS gazetesinin haberine göre Portekizli teknik adam, saha dışındaki yaşamı da tamamen kontrol altına alarak beslenme, disiplin ve sakatlık sonrası iyileşme süreçlerinde katı kurallar uygulamaya koydu.

Teknik direktör, Valdebebas’taki antrenman tesislerinin ortamını inceledikten sonra futbolculara gereğinden fazla özgürlük tanındığı sonucuna vardı.

Birlikte öğle yemeği ve diyetisyenin son sözü

Mourinho, öncelikle soyunma odasındaki ve takım içindeki ortamı güçlendirmeye odaklandı:

Zorunlu öğle yemeği: Bundan böyle futbolcular ve teknik ekip öğle yemeğini birlikte yiyecek. Daha önce bu uygulama düzenli değildi, ancak Portekizli teknik adam bunu takım birliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Beslenme düzeni: Kulüpte diyetisyenin yetkileri büyük ölçüde artırıldı. Artık yalnızca bir danışman değil, beslenme konusunda nihai kararı veren kişi olacak. Kahvaltı ve ara öğün menüleri kesin biçimde belirlenecek; futbolcuların kişisel tercihleri değil, sportif performans öncelik taşıyacak.

Para cezaları yerine ceza antrenmanları ve çelik gibi disiplin

Yeni düzene göre gecikmeler için artık eskisi gibi para cezası uygulanmayacak. Ancak ceza sistemi daha da sertleştirildi:

Yeni kural: Bir futbolcu antrenmanın başlamasından en az bir saat önce tesise ulaşmazsa, takımdan ayrı olarak spor salonunda zorunlu antrenman yapacak. Bu uygulamada hiçbir yıldıza istisna tanınmayacak.

Sakatlık sonrası iyileşme yalnızca Valdebebas’ta gerçekleşecek

Sakatlanan futbolcuların iyileşme süreci de tamamen kulübün kontrolüne alındı. Bireysel antrenörlerle çalışmak yasak değil, ancak tüm iyileşme çalışmaları — sabah ve akşam — yalnızca Valdebebas tesislerinde gerçekleştirilecek.

AS gazetesinin özellikle vurguladığı üzere, bu kadar katı ve demir disipline rağmen yeni kurallar soyunma odasında herhangi bir itiraz ya da olumsuz tepkiye yol açmadı. Aksine, takım içindeki atmosfer ve birlik duygusu önemli ölçüde güçlendi.

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