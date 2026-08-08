Dubai’de Dilencilikten Elde Edilen Büyük Gelir Sosyal Medyada İlgi Uyandırdı

Dubai’de dilencilik yoluyla büyük gelir elde eden kişilerle ilgili 2016 tarihli olay yeniden gündeme geldi. O yıl Dubai yönetiminin düzenlediği özel operasyonlarda BAE’ye turist olarak girip sokaklarda para isteyen kişiler yakalandı.

Denetçileri en çok şaşırtan olaylardan birinde, bir kişinin her gün ortalama 9 bin dirhem topladığı belirlendi. Bu, ayda yaklaşık 270 bin dirhem, yani yaklaşık 80 bin dolar anlamına geliyordu.

Bilgilere göre bu kişiler, önceden insanların yoğun olduğu yerleri seçiyordu. Cuma namazı günlerinde camilerin çevresinde veya geliri yüksek insanların yaşadığı bölgelerde daha sık görülüyorlardı.

Para toplamak için hastalık, yoksulluk ve zor yaşam koşulları hakkında çeşitli bahaneler öne sürülüyordu. Bazı gruplar ise bu işi organize bir şekilde yürütüyor, kimin nerede ve hangi yöntemle para isteyeceğini önceden belirliyordu.

Bununla birlikte resmi makamlar, bu yüksek miktarların tüm dilencilerin ortalama gelirini temsil etmediğini belirtti. 270 bin dirhemlik rakam, yakalanan bazı kişilerden birine ait örnekti.

BAE’de dilencilik şu anda kesinlikle yasak. Bu şekilde yakalananlar para cezası veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yabancılar ise ülkeden sınır dışı edilebilir.

Yetkililer, halkın bağış yapmak istemesi hâlinde parayı sokaktaki kişilere değil, resmi olarak faaliyet gösteren yardım kuruluşları aracılığıyla vermesini tavsiye ediyor.