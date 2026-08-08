Sony, efsanevi WH-1000XM4 kulaklıklarını yeniden satışa sunuyor

·65·Teknoloji
Sony, efsanevi WH-1000XM4 kulaklıklarını yeniden satışa sunuyor

Japon teknoloji devi Sony, en başarılı ses ürünleri serilerinden biri olan kablosuz kulaklıklarını yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dealabs'ın haberine göre, altı yıl önce tanıtılan popüler model, yenilenen bir model numarasıyla satışa geri dönecek ve tüketicilere çok daha uygun bir fiyata sunulacak. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Bu beklenmedik dönüş, meraklılar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Yeni versiyonun WH-1000XM4C olarak adlandırılması bekleniyor ve temel teknik özellikler açısından efsanevi selefini tamamen tekrarlayacak. Uzmanlara göre bu adım, şirketin tüketici talebine uyum sağlama yolunda attığı bir başka önemli adım olacak.

Satış tarihi ve fiyat politikası

Kaynaklara göre yenilenen eski model, bu yıl 7 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Kulaklıkların fiyatının yaklaşık 250 dolar veya euro olması bekleniyor. Bu da onları en yeni amiral gemisi modellerine kıyasla önemli ölçüde daha uygun fiyatlı hale getiriyor.

Cihazın teknik özelliklerinin orijinal modelle aynı olacağı belirtiliyor. Yalnızca pil ömrü resmi belgelerde 34 saat olarak gösteriliyor; orijinal WH-1000XM4 modelinde bu değer 38 saatti. Ancak pratik kullanımda bu küçük fark neredeyse fark edilmeyebilir. Cihaz tüketicilere gümüş, siyah ve lavanta olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak.

XM4 modeli neden geri dönüyor?

Sony'nin bu kararı, piyasadaki mevcut durum ve kullanıcıların görüşleriyle yakından bağlantılı. Zira daha sonra çıkan XM5 modeli, hayranlar tarafından pek sıcak karşılanmamıştı. Kullanıcılar özellikle küçültülen sürücüleri ve kulaklık gövdesinin katlanmayan tasarımını sert biçimde eleştirmişti.

Ayrıca, en yeni XM6 modellerinin 450 dolar olarak fiyatlandırılması piyasada belirli bir boşluk oluşturdu. Bu noktada 250 dolarlık, uygun fiyatlı ve kendini kanıtlamış eski başarılı modelin geri getirilmesi hem finansal açıdan hem de tüketici ihtiyaçlarını karşılama bakımından son derece mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor.

SonyKulaklıklarWH-1000XM4TeknolojiGadget'lar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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