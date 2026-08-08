Köpeğin beklenmedik sıçrayışı kadını 17 cm’lik kaşığı yutmaya zorladı

Belçikalı 28 yaşındaki Reémy Amelinks, sade yoğurt yerken beklenmedik bir olay yaşadı. Telefon görüşmesine cevap vermek için kaşığı ağzında tuttuğu sırada köpeği aniden üzerine atladı.

Kadın panikle başını geriye attı; 17 santimetrelik kaşık boğazından geçerek midesine ulaştı. Reémy’nin söylediğine göre o sırada hem kaşığın boğazına takılmasından hem de onu yutmasından korktu.

Başlangıçta ciddi bir ağrı hissetmediği için hemen hastaneye gitmedi. Ancak akşama doğru bu kadar büyük bir cismin midesinde kalmasının tehlikeli olduğunu fark ederek tıbbi yardım istedi.

Muayenenin ardından doktorlar kaşığın kendiliğinden çıkmayacağını bildirdi. İki gün sonra kaşık özel bir endoskopik yöntemle çıkarıldı.

İşlem sırasında az miktarda kanama görüldü, ancak cerrahların karın bölgesini açması gerekmedi. Kadın işlemden birkaç saat sonra taburcu edildi ve kalıcı bir hasar tespit edilmedi.

Doktorlar, yabancı bir cisim yutulduğunda utanıp beklemek yerine zaman kaybetmeden en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.