Bruno Guimarães'in Arsenal'e transferi bürokratik sorunlar nedeniyle gecikiyor

·62·Spor
Bruno Guimarães'in Arsenal'e transferi bürokratik sorunlar nedeniyle gecikiyor

Londra ekibi Arsenal'in taraftarları, orta saha oyuncusu Bruno Guimarães'in transferine ilişkin resmî açıklama için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Brezilyalı futbolcunun geçişi, son dakikada yaşanan idari sorunlar nedeniyle ertelendi. Bu durum, yaz transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından biri olan transfere yönelik ilgiyi daha da artırıyor. Goal.com haber veriyor.

The Sun ve Diario AS'ın haberlerine göre taraflar, 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli konusunda tam mutabakata vardı. Anlaşma şartlarına göre Londra kulübü bu miktarı herhangi bir ek koşula bağlı bonus olmaksızın 24 ay içinde taksitler hâlinde ödeyecek. Ancak resmî açıklama süreci, bazı prosedürel engeller nedeniyle biraz uzuyor.

Sahadaki çalışmaları etkilemedi

Resmî tanıtım töreni gecikmesine rağmen transferin fiilen tamamlandığı düşünülüyor. Futbolcu, Londra'ya çoktan ulaştı ve cuma günü Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in sezon öncesi antrenmanına katıldı. Bu da kulüp yetkililerinin tüm bürokratik meseleleri kısa süre içinde çözeceğine ve orta saha oyuncusunun hazırlıklarını aksatmayacağına inandığını gösteriyor.

Bruno Guimarães'in Newcastle United'dan ayrılması, İspanya'daki kampta takımın yeni teknik direktörü Matthias Jaissle ile yaptığı görüşmenin ardından netleşti. Futbolcu görüşme sırasında transfer olmak istediğini belirtti ve yönetimden olumlu yanıt aldıktan hemen sonra sağlık kontrolünden geçmek üzere Londra'ya gitti.

Newcastle için önemli kayıp

Bu transfer, Bruno'nun Tyneside kulübündeki parlak ve başarılı döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Futbolcu, Ocak 2022'de Fransa'nın Lyon kulübünden 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti. Dört buçuk yıl içinde takım kaptanı ve taraftarların sevgilisi hâline geldi.

Newcastle United formasıyla toplam 195 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 30'dan fazla gol atıp bir o kadar da asist yaptı. En önemlisi, kulübün 70 yıllık aranın ardından Lig Kupası'nı kazanmasında başrol oynayan isimlerden biri oldu. Geçiş sürecinden geçen Newcastle için bu futbolcunun ayrılığı kesinlikle ciddi bir kayıp olacak.

ArsenalBruno GuimarãesNewcastle UnitedPremier LeagueTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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