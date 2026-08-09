Sansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdi

·171·Dünya
Sansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdi

UFC’nin orta sıklet kategorisindeki mevcut şampiyonu, 35 yaşındaki Amerikalı Sean Strickland, ABD Başkanı Donald Trump’ı ve politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Doğrudan ve tartışmalı açıklamalarıyla tanınan sporcu, Trump’ın mitinglerindeki atmosferi tarihin korkunç dönemlerine benzetti.

Bu sansasyonel röportaj ve açıklamayı LowKick MMA portalı yayımladı.

«İnsanların yüzüne açıkça tükürüyorsunuz»

Strickland konuşmasında ilk olarak ABD’deki enflasyon, yakıt fiyatlarındaki artış ve bunun sıradan ailelerin bütçeleri üzerindeki olumsuz etkisinden söz ederek Trump yönetimini kendisine oy veren halkın çıkarlarını göz ardı etmekle suçladı:

«İnsanlar Trump’a şöyle diyor: «Dostum, enflasyon yüzünden yakıt ve aile harcamalarımız senin için önemsiz, çünkü sen multimilyonersin». Ancak Florida ve Teksas’ta yılda ortalama 50-60 bin dolar kazanan her Amerikalıyı düşünmek gerekiyor.

Yılda 60 bin dolar kazanan birini ele alalım. Enflasyon yüzde 4 arttı, benzin fiyatları da keskin bir şekilde yükseldi. Sonuç olarak geçim masraflarına binlerce dolar ekleniyor. Aileler üzerinde baskı oluşturuyorsunuz. Sonuçta bunlar size oy veren ve çevrenizde birleşen insanlar; siz ise açıkça yüzlerine tükürüyorsunuz. Neden?», — dedi UFC şampiyonu.

«Hitler’in nasıl ortaya çıktığını şimdi anlıyorum»

Sporcu ayrıca Donald Trump’ın halka açık mitinglerinde tanık olduğu olaylardan ve destekçilerinin körü körüne itaatinden söz ederek beklenmedik bir benzetme yaptı:

«Hiç Trump’ın mitingine gittiniz mi? Bu delilik! Orada bulunduğunuzda, «Ah, Hitler’in nasıl ortaya çıktığını şimdi anlıyorum», diye düşünüyorsunuz. Hayır, şaka yapmıyorum. Bu durum, buradaki herkesin sağduyusundan şüphe etmenize neden oluyor.

Trump orada bayrak yaktıkları için insanları hapse atma konusunda konuşuyordu ve ben: «Bunu yapmamalısınız, Anayasa var», diye düşündüm. Diğerleri ise sadece bağırıyordu: «Evet, onu hapse atın!». Trump «Silahlarınızı alın ve istediğinizi yapın», deseydi, lanet olsun, bunu da yaparlardı», — diye ekledi Sean Strickland.

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Sean StricklandDonald TrumpUFCFloridaTeksas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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