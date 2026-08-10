5 Yıl Hapis veya 2,7 Milyon Dolar: Suudi Arabistan’da Hayvanlara Zarar Vermek Artık Çok Pahalı

·2·Dünya
5 Yıl Hapis veya 2,7 Milyon Dolar: Suudi Arabistan’da Hayvanlara Zarar Vermek Artık Çok Pahalı

Suudi Arabistan’da hayvanlara yönelik şiddet uygulayan kişilere verilen cezalar artırıldı. Yeni düzenlemeye göre hayvanlara kasten zarar verenler yüksek miktarda para cezası ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bildirildiğine göre bu tür bir ihlal için para cezası 2,7 milyon dolara kadar çıkabilir. Ayrıca failin 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması mümkün.

Bu önlemler, hayvanları kötü muameleden korumayı ve onlara karşı sorumlu davranışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hayvanlara sevgi ve şefkat göstermek, insanların onlara karşı sorumluluklarından biridir. Onların da korunmaya ve güvenli bir muameleye ihtiyacı vardır.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul ettiJozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul ettiBugün, 05:05Sansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdiSansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdiDün, 21:5730 lime sıkan kadının elleri yandı30 lime sıkan kadının elleri yandıDün, 18:34Amasya'da robot garson merdivenden düştü ve “tatile” çıktıAmasya'da robot garson merdivenden düştü ve “tatile” çıktıDün, 18:12Coca-Cola bazı ifadelerin kutulara yazılmasını yasakladıCoca-Cola bazı ifadelerin kutulara yazılmasını yasakladıDün, 17:56Bakıcısını taklit eden panda sosyal medyada ünlü oldu (video)Bakıcısını taklit eden panda sosyal medyada ünlü oldu (video)Dün, 17:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti