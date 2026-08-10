5 Yıl Hapis veya 2,7 Milyon Dolar: Suudi Arabistan’da Hayvanlara Zarar Vermek Artık Çok Pahalı

Suudi Arabistan’da hayvanlara yönelik şiddet uygulayan kişilere verilen cezalar artırıldı. Yeni düzenlemeye göre hayvanlara kasten zarar verenler yüksek miktarda para cezası ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bildirildiğine göre bu tür bir ihlal için para cezası 2,7 milyon dolara kadar çıkabilir. Ayrıca failin 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması mümkün.

Bu önlemler, hayvanları kötü muameleden korumayı ve onlara karşı sorumlu davranışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hayvanlara sevgi ve şefkat göstermek, insanların onlara karşı sorumluluklarından biridir. Onların da korunmaya ve güvenli bir muameleye ihtiyacı vardır.