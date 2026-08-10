Mikel Arteta, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu

·65·Spor
Mikel Arteta, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu

Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Emirates Kupası kapsamında Borussia Dortmund'a karşı oynanan ve 3-2'lik yenilgiyle sonuçlanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol teknik adam, takımın mevcut durumu, yapılan hatalar ve önlerindeki görevler hakkında açık ve samimi konuştu.

Her ne kadar hazırlık maçı olsa da yenilgi acı veriyor

Mikel Arteta, yenilgiyi mazeret üretmeden kabul ederken takımın önünde hâlâ yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı:

"Kaybettik ve bu elbette bizi mutlu etmiyor. Durumu acilen iyileştirmemiz gerektiği açık. Bazı oyuncularımızın daha fazla maç süresine ve saha ritmine ihtiyacı var. Bu karşılaşma onlar açısından bu anlamda oldukça faydalı oldu.

Bu resmi bir maç olmasa da her yenilgi acı vermeli. Ancak şu anda hangi noktada olduğumuzu iyi anlıyoruz. Hâlâ birçok oyuncumuzun takıma dönmediği, bazılarının ise yeterince antrenman yapma fırsatı bulamadığı ortada. Bu nedenle zaman zaman böyle yenilgiler almak da faydalı olabilir" dedi Arteta.

Hatalar ve takım sorumluluğu

Arsenal teknik direktörü, son maçlarda yenilen gollere ve savunma hattındaki eksikliklere de değindi:

"Birkaç gün önce de basit ve kötü goller yemiştik, bugün de aynı durum tekrarlandı. Özellikle ikili mücadelelerde ve saha içindeki mücadelelerin ardından oluşan pozisyonlarda hatalar yaptık. Ancak bu, takım olarak hepimizin sorumluluğudur.

Bu nedenle elimizdeki oyuncularla birlikte gelişmeli ve eksiklerimizi gidermeliyiz. Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz ve bunu kesinlikle başaracağız" Arteta'nın sözlerini aktaran Sky Sports yayını.

Mikel ArtetaArsenalBorussia DortmundLondraSky Sports
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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