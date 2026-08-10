Mikel Arteta, Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu

Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Emirates Kupası kapsamında Borussia Dortmund'a karşı oynanan ve 3-2'lik yenilgiyle sonuçlanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol teknik adam, takımın mevcut durumu, yapılan hatalar ve önlerindeki görevler hakkında açık ve samimi konuştu.

Mikel Arteta, yenilgiyi mazeret üretmeden kabul ederken takımın önünde hâlâ yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı:

"Kaybettik ve bu elbette bizi mutlu etmiyor. Durumu acilen iyileştirmemiz gerektiği açık. Bazı oyuncularımızın daha fazla maç süresine ve saha ritmine ihtiyacı var. Bu karşılaşma onlar açısından bu anlamda oldukça faydalı oldu.

Bu resmi bir maç olmasa da her yenilgi acı vermeli. Ancak şu anda hangi noktada olduğumuzu iyi anlıyoruz. Hâlâ birçok oyuncumuzun takıma dönmediği, bazılarının ise yeterince antrenman yapma fırsatı bulamadığı ortada. Bu nedenle zaman zaman böyle yenilgiler almak da faydalı olabilir" dedi Arteta.