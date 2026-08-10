Superior, benzersiz süspansiyon sistemine sahip eWAY 6.1 şehir bisikletini tanıttı

·154·Teknoloji
Superior, benzersiz süspansiyon sistemine sahip eWAY 6.1 şehir bisikletini tanıttı

Bisiklet pazarında şehir sakinleri için tasarlanmış bir başka özgün ulaşım aracı ortaya çıktı. Ixbt.com'un haberine göre Superior markası, eWAY 6.1 adlı yeni şehir elektrikli bisikletini tanıttı. Bu model, sıra dışı tasarımı, güçlü elektrikli bileşenleri ve üst düzey konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Bisikletin öne çıkan özelliklerinden biri ön süspansiyon sistemidir. Alışılmış iki amortisörlü maşa yerine burada yalnızca 25 mm hareket mesafesine sahip, tek amortisörlü monobraçlı bir maşa kullanılmış. Bu çözüm dağ yolları için değil, şehir koşullarındaki asfalt çatlaklarını, küçük engelleri ve bozuklukları yumuşatmak için tasarlanmış.

Konfor ve teknik özellikler

Sürücü konforunu daha da artırmak amacıyla eWAY 6.1 modeli özel amortisiyonlu sele borusuyla donatılmış. Ön süspansiyon sistemiyle birlikte bu bileşenler, bozuk şehir yollarında sürüşü önemli ölçüde yumuşatıyor. Elektrikli sistem ise tamamen saygın Bosch şirketinin bileşenlerine dayanıyor.

Bisiklete takılan Bosch Active Line Plus orta motoru, 50 N·m'ye kadar tork sağlayabiliyor. Motora güç vermek içinse kadroya tamamen gizlenmiş 500 W·soat kapasiteli Bosch PowerTube bataryası kullanılıyor. Ancak üretici kesin menzil değerini açıklamadı; çünkü bu değer sürücünün ağırlığına, hava koşullarına ve seçilen elektrik destek seviyesine göre değişiyor.

Aktarma sistemi ve donanım

Bisikletin vites sistemi de dikkat çekiyor. Modelde yedi vitesli Shimano Nexus planet dişli göbeği kullanılmış. Geleneksel vites aktarıcıların aksine bu mekanizma kir ve toza karşı daha iyi korunuyor ve daha az bakım gerektiriyor. Ayrıca zincir aktarma sistemi de özel bir muhafazayla tamamen kapatılmış.

Superior mühendisleri donanım konusunda tasarrufa gitmemiş. eWAY 6.1 modeli fabrikadan çıktığı haliyle tam boy çamurluklar, Spanninga aydınlatma lambaları, bisiklet ayağı ve arka bagajla donatılmış. Ancak bu zengin donanım ve konfor özellikleri bisikletin ağırlığını da artırmış; bisikletin ağırlığı 29,1 kg.

Şu anda Almanya ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde satışa sunulan bu elektrikli bisikletin tavsiye edilen fiyatı 3400 euro. Şehir içinde konforlu ve güvenilir bir ulaşım arayanlar için bu modern çözüm önemli bir seçenek olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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