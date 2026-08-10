Görenler inanamıyor: Vücudu kıvırcık tüylerle kaplı at

İlk bakışta bu atın vücudu sıradan tüylerle değil, sanki yünle kaplıymış gibi görünüyor. Aslında kıvırcık tüylü atlar gerçekten var ve bu görünümleri doğal bir genetik özellikle bağlantılı.

Araştırmacılar, KRT25 ve SP6 gibi genlerdeki bazı varyantların kıvırcık tüylerin oluşumunu etkileyebileceğini belirledi. Bu atların tüy yapısı farklılık gösterir. Bazılarında hafif dalgalı tüyler bulunurken, bazılarında ise çok yoğun ve neredeyse yüne benzeyen kıvırcıklar görülür.

Bu özellik özellikle Kuzey Amerika kıvırcık atları arasında daha yaygın görülür.

En önemlisi, bu görünüm yapay olarak oluşturulmaz. Kıvırcık tüyler, ata uygulanan herhangi bir bakımın veya süslemenin sonucu değil, nesilden nesile aktarılabilen doğal bir genetik özelliktir.