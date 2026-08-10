Maresca, City’de her şeye sıfırdan başladı: Kimler ayrılabilir?

“Manchester City”de Pep Guardiolasonrası yeni dönem, basit bir teknik direktör değişikliğiyle sınırlı kalmıyor. Enzo Maresca, futbolculara ilk günden net ve aynı zamanda adil bir şart koydu: önceki statü, hizmetler ve ilk 11’deki yer artık hiç kimse için garanti değil — herkes sıfırdan başlıyor.

İtalyan teknik direktörün sözlerinden anlaşıldığı üzere sezon öncesi kampları yalnızca fiziksel hazırlıkla sınırlı değil. Bu kamplar, City’nin transfer döneminde kimi takımda tutacağına, kime bir şans daha vereceğine ve hangi mevkileri güçlendireceğine de etki edebilir.

“Her futbolcu aynı başlangıç çizgisinde”

Maresca, takıma katıldığı ilk gün futbolculara verdiği ana mesajı açıkladı.

“Benim için bu, tamamen yeniden başlamak demek. Benim gözümde her futbolcu sıfırdan, aynı başlangıç çizgisinden başlıyor.”

Bu yaklaşım, City kadrosundaki rekabeti ciddi şekilde artırabilir.

Çünkü yeni teknik direktör için bir futbolcunun dün kaç maç oynadığı veya önceki teknik heyette hangi statüye sahip olduğundan çok, bugünkü antrenmanda ne gösterdiği daha önemli olacak.

Maresca, 29 Haziran’da “Manchester City”nin teknik direktörü olarak göreve getirildi ve kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce de City’nin yapısında çalıştığı için kulüp ortamını ve çalışma sistemini iyi biliyor.

Yaz kampı bazı futbolcuların kaderini belirleyebilir

Maresca’nın en dikkat çekici açıklamalarından biri transferlerle ilgiliydi.

İtalyan teknik direktör, sezon öncesi hazırlıkların bir anlamda transfer döneminin sonraki bölümünü de belirleyeceğini söyledi.

Bu çok önemli bir sinyal.

Yani mevcut kadrodaki bazı futbolcular için durum, basit bir “form tutma” sürecinden daha fazlası olabilir. Bu oyuncular, yeni teknik direktörün gelecek planlarında kendilerine ihtiyaç duyduğunu kanıtlamak zorunda.

City’nin resmi materyallerinde de Maresca kadroyu iyi olarak değerlendirdi, ancak sportif direktör Hugo Viana ile birlikte bazı değişiklikler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bu nedenle önümüzdeki haftalarda üç farklı senaryo ortaya çıkabilir: Bazı oyuncular yeni bir rol üstlenebilir, bazıları ilk 11 için mücadeleye geri dönebilir, bazıları içinse transfer piyasasına çıkarılma ihtimali artabilir.

Maresca taktik açıdan neleri değiştirdi?

Yeni teknik direktör, futbolcuların yaklaşımından memnun olduğunu gizlemedi.

Takımın ilk günden itibaren yeni teknik heyetle çalışmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

Aynı zamanda bir dizi taktik değişiklik de başladı:

— topla hücum organizasyonu;

— topsuz oyun;

— pres pozisyonları;

— futbolcuların sahadaki birbirlerine olan mesafesi;

— farklı oyun evrelerindeki taktik görevler.

Maresca, önceki basın toplantısında da kendi futbolunda topsuzken agresif hareket etmenin, maçı kontrol etmenin ve kendi fikirlerini rakibe kabul ettirmenin önemli olduğunu söylemişti.

Dolayısıyla Guardiola döneminden kalan temel yapı korunabilir, ancak City’nin yeni versiyonu aynı takımın kopyası olmayacak.

“Futbolcularla yakın iletişim kurmam gerekiyor”

Maresca yalnızca diziliş ve taktiğe odaklanmıyor.

Futbolcularla kişisel iletişim de onun için oldukça önemli.

“Birlikte geçirdiğimiz bu 10 gün büyük önem taşıyor. Futbolcularla yakın iletişim kurmam gerekiyor; bu, gelecek için çok önemli.”

Bu sözler, yeni teknik direktörün yaklaşımını iyi şekilde ortaya koyuyor.

Maresca, futbolcuya hangi pozisyonu vereceğine karar vermeden önce onun karakterini, güçlü yönlerini ve takım için neler sunabileceğini de anlamaya çalışıyor.

Sezon öncesi turnesi bunun için uygun bir fırsat oldu. City, Hong Kong ve Seul’de Inter, K League All-Stars ve Atlético Madrid ile karşılaşmak için Asya’ya gitmişti.

Dünya Kupası, Maresca’nın görevini zorlaştırdı

Yeni teknik heyetin bir diğer sorunu ise takımın tam kadro halinde hazırlıklara başlayamaması.

2026 Dünya Kupası’na katılan futbolculara ek izin verilmesi nedeniyle Maresca, başlangıçta kadronun bir bölümü ve çok sayıda genç oyuncuyla çalıştı.

İlk basın toplantısında, Dünya Kupası’ndan en geç dönen futbolcuların İngiltere Süper Kupası’ndan yalnızca üç veya dört gün önce takıma katılacağını söyledi.

Bir yandan bu durum hazırlık sürecini zorlaştırıyor.

Diğer yandan ise genç ve yedek futbolculara beklenmedik ölçüde büyük bir fırsat sunuyor. Maresca’nın “herkes sıfırdan başlıyor” ilkesi, özellikle onlar için en iyi haber olabilir.

Pep sonrası City’de yeni dönem başladı

Bu sezon Manchester City için sıradan bir yeni lig sezonu değil.

Pep Guardiola kulüpteki 10 yıllık dönemini tamamladı ve yerine Maresca geçti. City’nin resmi materyallerinde de yeni sezon, Guardiola’nın tarihi 10 yıllık döneminin ardından başlayan yeni bir aşama olarak tanımlanıyor.

Bu nedenle Maresca’nın “reset” fikri sembolik bir anlam da taşıyor.

Önceki dönemin başarılarını inkâr etmiyor. Aksine, bu sistemde yıllarca çalışmış kişilerin profesyonel yaklaşımının önemini vurguluyor.

Ancak aynı zamanda yeni bir kural getirildi:

dünkü hizmetler bugünkü yeri garanti etmiyor.

En büyük rekabet artık kadronun içinde yaşanabilir

Maresca’nın açıklamalarının ardından City futbolcuları için tablo daha da netleşti.

Yeni teknik direktör kimseyi otomatik olarak “ilk 11 oyuncusu”, kimseyi de “yedek” olarak görmüyor. Sezon öncesi kampları, taktik uyum ve antrenmanlardaki yaklaşım, sonraki kararlarda büyük rol oynayacak.

Bu durum, transfer döneminin son haftalarını da daha ilgi çekici hale getirebilir.

Artık soru yalnızca “City başka kimi transfer edecek?” değil.

Asıl merak konusu farklı: Maresca’nın yeni City’sinde kim yerini yeniden kazanabilecek, kim ise bu rekabetin dışında kalacak?

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