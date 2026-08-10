Japonya Pazarında GeForce RTX 3080 Ti Ekran Kartı Satışları Yeniden Başladı

Japon perakende şirketi OLIOSPEC, kullanılmış bilgisayar bileşenlerinin satışına başladı ve bu kapsamda yüksek performanslı GeForce RTX 3080 Ti modelini yeniden satışa sundu. IXBT.com’un haberine göre müşterilere Zotac Trinity modeli yaklaşık 405 ABD doları karşılığında teklif ediliyor. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

NVIDIA kendi adına başka bir model olan GeForce RTX 3060’ı resmen yeniden piyasaya sürerken, OLIOSPEC’in durumunda söz konusu olan, ikincil piyasadaki kullanılmış cihazlar. Japon perakende zincirlerinin bu alana yönelmesi, diğer kullanılmış bileşenlerin ürün yelpazesinin de genişleyeceğine işaret ediyor.

Piyasa Eğilimleri ve Fiyatlandırma Politikası

Son dönemde yeni nesil ekran kartlarının fiyatlarının sert biçimde artması, ikincil piyasaya olan ilgiyi artırıyor. Şirketler, satış hacmini korumak ve müşterilere uygun fiyatlı alternatifler sunmak amacıyla bu adımları atıyor.

GeForce RTX 3080 Ti modeli zamanında amiral gemisi serisinde yer alıyordu. Model, standart RTX 3080 sürümünden daha fazla CUDA çekirdeği, ek 2 GB belleği ve daha geniş veri yolu ile ayrılıyor. Bu teknik özellikler, cihazın günümüzde de yüksek düzeyde performans sunmasını sağlıyor.

Performans ve Teknik Yetenekler

Uzmanların değerlendirmelerine göre GeForce RTX 3080 Ti, yetenekleri bakımından günümüzde yaklaşık olarak RTX 5070 seviyesine yaklaşıyor. Ancak eski neslin bir temsilcisi olduğu dikkate alındığında, modelde önemli sınırlamalar bulunuyor.

Örneğin bu ekran kartında modern kare oluşturma (frame generation) teknolojisi bulunmuyor. Ayrıca cihazın güç tüketimi, modern muadillerine kıyasla belirgin biçimde daha yüksek kalıyor.