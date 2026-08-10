TikTok'ta canlı yayın sırasında kafasını su dolu kaba sokan genç bir daha çıkamadı

Türkiye'de sosyal medya için tehlikeli bir numara gösteren gençle ilgili feci bir olay hakkında bilgiler yayıldı. Genç, canlı yayın sırasında kafasını su dolu büyük bir kaba soktu.

İddialara göre kabın iç kısmı dar olduğu için genç kendini çevirip geriye çıkamadı. Bunun sonucunda suyun içinde sıkışıp kaldı.

Yayını izleyenler olayı gerçek zamanlı olarak gördü. Gence yardım edilmeye çalışıldığı belirtilirken, hayatının kurtarılamadığına dair haberler bulunuyor.

Bununla birlikte olay, resmi kaynaklar tarafından henüz tam olarak doğrulanmadı. Gencin kimliği ve olayın Türkiye'nin hangi bölgesinde meydana geldiği de açıklanmadı.

Bu tür olaylar, sosyal medya için tehlikeli numaralar hazırlanırken dikkatsizliğin ne kadar ağır sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.