Ses Getiren İstifa: Trump’ın En Güvendiği Yetkilisi Beyaz Saray’dan Ayrılıyor

ABD siyasi arenasında ve Beyaz Saray yönetiminde bir kez daha önemli ve beklenmedik bir kadro değişikliği yaşandı. Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinden bu yana basın sözcülüğü görevini yürüten ve Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü olan Karoline Leavitt görevinden ağustos ayının sonunda ayrılacağını resmen açıkladı.

ABD’deki kritik ara seçimlere yalnızca 3 ay kala gerçekleşen bu istifa, Washington’ın siyasi çevrelerinde geniş yankı uyandırıyor.

Donald Trump’ıntavrı: “Artık en iyi dış danışmanım olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, kendi Truth Social hesabından Karoline Leavitt’in istifasını doğruladı ve Beyaz Saray’daki etkili ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

“Karoline her şeyi mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve çalışmalarından dolayı kendisine minnettarım. Bundan böyle zamanının daha büyük bölümünü ailesine ve çocuklarına ayıracak. Bununla birlikte Leavitt, en iyi dış danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içindeki en etkili seslerden biri olmaya devam edecek. Birlikte ara seçimlerde kesin bir zafer kazanmak ve tarihe meydan okumak için çalışmayı sürdüreceğiz”, diye yazdı Donald Trump.

“İyi bir anne olmak ve Beyaz Saray’da aralıksız çalışmak”: İstifanın gerçek nedeni ne?

Karoline Leavitt açıklamasında Donald Trump’a ve Beyaz Saray’a gösterilen büyük güven için teşekkür etti. Bu görevde çalışmanın hayatındaki en büyük onur ve unutulmaz bir macera olduğunu vurguladı.

İstifasının temel nedeni olarak ailevi durumunu gösterdi. Leavitt’in bu yıl mayıs ayında çocuk sahibi olduğu öğrenildi:

“Beyaz Saray basın sözcüsü olmak, insandan aralıksız çalışma, büyük bir enerji ve sürekli dikkat gerektiriyor. Mayıs ayında çocuk sahibi olduktan sonra aklımda ‘mükemmel bir anne olamıyorum’ düşüncesi dolaşmaya başladı. Bu nedenle hayatımın bu aşamasında tüm dikkatimi aileme ve çocuğumun bakımına vermenin doğru olduğuna karar verdim”, dedi Leavitt.

Karoline Leavitt, medya dünyasında Trump’ın fikirlerinin ve “MAGA” (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) hareketinin en aktif, kararlı ve etkili savunucularından biri olarak tanınıyordu.

Trump yönetimindeki istifalar zinciri

Dikkat çekici olan, Leavitt’in ayrılığının Trump ekibindeki tek istifa olmaması. Son aylarda başkanlık yönetiminde çok sayıda üst düzey yetkili görevinden ayrıldı:

Haziran sonunda: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ;

Nisan ayında: ABD Başsavcısı Pam Bondi ;

Mart ayında: İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem görevinden ayrılmıştı.

Ara seçimler yaklaşırken Beyaz Saray’ın yeni basın sözcüsünün kim olacağı ve Trump ekibindeki bu tür değişikliklerin seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.