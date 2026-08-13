Ozon Bank uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı

Ozon Bank mobil uygulaması, Android kullanıcılarına yönelik resmi Google Play uygulama mağazasından kaldırıldı ve şu anda indirilemiyor. Ancak bankanın basın servisi, bu durumun mevcut müşterileri nasıl etkileyeceği ve finansal işlemlere nasıl devam edilebileceği konusunda resmi açıklama yaptı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kredi kuruluşu temsilcilerine göre uygulamanın mağazadan kaldırılması, finansal hizmetlerin işleyişini hiçbir şekilde etkilemedi. Uygulamayı daha önce yüklemiş olan kullanıcılar uygulamayı normal şekilde kullanmaya devam edebilir ve paraları tamamen güvende tutuluyor.

ixbt.com'a göre mevcut kısıtlamalara rağmen müşteriler, Rusya'da ödemeler ve para transferleri dahil tüm gerekli işlemleri sorunsuz gerçekleştirebiliyor. Banka sistemleri istikrarlı biçimde çalışıyor ve müşteri hizmetlerinin kesintisizliği sağlanıyor.

Sorunu çözme yolları ve alternatif seçenekler

Uygulamayı yeniden yüklemesi gereken kullanıcılar için banka, resmi web sitesinde özel talimatlar yayımladı. Ayrıca müşterilerin kişisel hesaplarına herhangi bir tarayıcı üzerinden erişmesine olanak tanıyan tam özellikli web sürümü de sürekli olarak kullanılabiliyor.

Bu kısıtlamalardan etkilenen Ozon Bank, Google Play'de sorun yaşayan ilk Rus finans kuruluşu değil. Daha önce de bazı büyük Rus bankaları ve şirketleri benzer yaptırımlar ve mağaza politikaları nedeniyle uygulamalarını kaybetmişti.

Rus finans uygulamalarının Google Play'deki geleceği

Son yıllarda ve aylarda ortaya çıkan durum, uluslararası platformların Rusya finans sektörüne yönelik kısıtlamaları istikrarlı biçimde sürdürdüğünü gösteriyor. Daha önce Tinkoff Bank'ın yanı sıra Yunistrim, Loko-bank ve diğer birçok finans kuruluşunun uygulamaları da katalogdan kaldırılmıştı.

Bu dalgadan yalnızca bankalar değil, büyük teknoloji ekosistemleri de kaçamadı. Örneğin VK ekosistemine ait başta VKontakte, Odnoklassniki, Mail.ru, Dzen ve Yula olmak üzere ondan fazla uygulama Google Play'den kaldırılmıştı.

Bu tür durumlarda tüm şirketler, kullanıcılarına daha önce yüklenmiş uygulamaları silmemelerini önemle tavsiye ediyor. Alternatif olarak RuStore, diğer Android mağazaları veya hizmetlerin mobil web sürümlerinin kullanılması öneriliyor.