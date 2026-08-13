Ozon Bank uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı

·9·Teknoloji
Ozon Bank uygulaması Google Play mağazasından kaldırıldı

Ozon Bank mobil uygulaması, Android kullanıcılarına yönelik resmi Google Play uygulama mağazasından kaldırıldı ve şu anda indirilemiyor. Ancak bankanın basın servisi, bu durumun mevcut müşterileri nasıl etkileyeceği ve finansal işlemlere nasıl devam edilebileceği konusunda resmi açıklama yaptı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kredi kuruluşu temsilcilerine göre uygulamanın mağazadan kaldırılması, finansal hizmetlerin işleyişini hiçbir şekilde etkilemedi. Uygulamayı daha önce yüklemiş olan kullanıcılar uygulamayı normal şekilde kullanmaya devam edebilir ve paraları tamamen güvende tutuluyor.

ixbt.com'a göre mevcut kısıtlamalara rağmen müşteriler, Rusya'da ödemeler ve para transferleri dahil tüm gerekli işlemleri sorunsuz gerçekleştirebiliyor. Banka sistemleri istikrarlı biçimde çalışıyor ve müşteri hizmetlerinin kesintisizliği sağlanıyor.

Sorunu çözme yolları ve alternatif seçenekler

Uygulamayı yeniden yüklemesi gereken kullanıcılar için banka, resmi web sitesinde özel talimatlar yayımladı. Ayrıca müşterilerin kişisel hesaplarına herhangi bir tarayıcı üzerinden erişmesine olanak tanıyan tam özellikli web sürümü de sürekli olarak kullanılabiliyor.

Bu kısıtlamalardan etkilenen Ozon Bank, Google Play'de sorun yaşayan ilk Rus finans kuruluşu değil. Daha önce de bazı büyük Rus bankaları ve şirketleri benzer yaptırımlar ve mağaza politikaları nedeniyle uygulamalarını kaybetmişti.

Rus finans uygulamalarının Google Play'deki geleceği

Son yıllarda ve aylarda ortaya çıkan durum, uluslararası platformların Rusya finans sektörüne yönelik kısıtlamaları istikrarlı biçimde sürdürdüğünü gösteriyor. Daha önce Tinkoff Bank'ın yanı sıra Yunistrim, Loko-bank ve diğer birçok finans kuruluşunun uygulamaları da katalogdan kaldırılmıştı.

Bu dalgadan yalnızca bankalar değil, büyük teknoloji ekosistemleri de kaçamadı. Örneğin VK ekosistemine ait başta VKontakte, Odnoklassniki, Mail.ru, Dzen ve Yula olmak üzere ondan fazla uygulama Google Play'den kaldırılmıştı.

Bu tür durumlarda tüm şirketler, kullanıcılarına daha önce yüklenmiş uygulamaları silmemelerini önemle tavsiye ediyor. Alternatif olarak RuStore, diğer Android mağazaları veya hizmetlerin mobil web sürümlerinin kullanılması öneriliyor.

Ozon BankGoogle PlayAndroidTeknolojiUygulama
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Radeon RX 9000 ekran kartlarının fiyatlarının yüzde 7–20 artması bekleniyorRadeon RX 9000 ekran kartlarının fiyatlarının yüzde 7–20 artması bekleniyorBugün, 08:53Google Pixel 11 tanıtıldı: Yeni 2 nm çipli amiral gemisi ve fiyatıGoogle Pixel 11 tanıtıldı: Yeni 2 nm çipli amiral gemisi ve fiyatıBugün, 04:51Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladıRoskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladıBugün, 03:53Anthropic’in yeni filigranları kullanıcıların tepkisine yol açtıAnthropic’in yeni filigranları kullanıcıların tepkisine yol açtıBugün, 03:26Yapay zekâ ve nükleer enerji şirketi Fermi yeni liderini seçtiYapay zekâ ve nükleer enerji şirketi Fermi yeni liderini seçtiBugün, 03:21Google Pixel 11 Pro ve 11 Pro XL tanıtıldı: Yeni amiral gemileri hakkında neler biliniyorGoogle Pixel 11 Pro ve 11 Pro XL tanıtıldı: Yeni amiral gemileri hakkında neler biliniyorBugün, 02:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı