Kızına 6 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yakalandı

·382·Dünya
Kızına 6 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yakalandı

Halyqstan Telegram kanalının bildirdiğine göre, resmi olmayan bilgilere göre Doğu Kazakistan bölgesinin Ridder şehrinde bir kız çocuğunun 6 yaşından itibaren birkaç yıl boyunca babası tarafından cinsel istismara uğramış olabileceği belirtiliyor. Kızın şu anda 13-14 yaşlarında olduğu ifade ediliyor.

Şüphelinin iş yerinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Doğu Kazakistan Bölgesi Polis Departmanı, konuyla ilgili olarak Ridder şehri polis departmanı tarafından bir ceza davası açıldığını bildirdi.

«Şüpheli yakalanarak polis merkezine getirildi. Kendisi hakkında tutuklama tedbiri uygulandı.

Soruşturma devam ediyor. Olayın tüm detaylarını belirlemek amacıyla gerekli soruşturma işlemleri yürütülüyor», — şeklinde açıklama yaptı kurumun basın servisi.

Soruşturma sürecinin Doğu Kazakistan Bölgesi Polis Departmanı yönetiminin kontrolünde olduğu belirtildi.

Kazakistan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi gereğince, dava ile ilgili diğer bilgiler şimdilik açıklanmayacaktır.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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