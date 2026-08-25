Fransa'da domuz sesi taklit etme şampiyonası düzenlendi

·66·Dünya
Fransa'da domuz sesi taklit etme şampiyonası düzenlendi

Fransa'nın Trie-sur-Baïse köyünde sıra dışı bir yarışma olan Fransa Domuz Sesi Taklit Etme Şampiyonası düzenlendi. Bu haber Euronews tarafından duyuruldu.

Yarışma, 43'üncüsü düzenlenen Pourcailhade Domuz Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Fransa'nın çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, bir domuzun sesini mümkün olduğunca doğal bir şekilde taklit etmek için yarıştılar.

Bu yılki yarışmada Normandiyalı Noël Jamet bir kez daha kazanan oldu. Böylece Trie-sur-Baïse'deki bu şampiyonada üst üste 10. kez birinciliği elde etti.

Festivale yaklaşık 4 bin seyirci katıldı. Etkinlik boyunca domuz sesi taklidinin yanı sıra domuz yavruları yarışı ve diğer sıra dışı yarışmalar da düzenlendi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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