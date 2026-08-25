Milan, Jack Grealish transferi için Manchester City ile temasa geçti

Avrupa futbolunda transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, İtalyan kulübü Milan, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Manchester City orta sahası Jack Grealish'e ilgi gösteriyor. GOAL.com'un haberine göre, İtalyan devi İngiliz oyuncu için yaklaşık 15 milyon avroluk bir teklif yapmayı değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezonu kiralık olarak Everton'da geçiren 1995 doğumlu ofansif orta sahanın kariyerine Liverpool'da devam etmesi bekleniyordu. "Toffees" teknik direktörü David Moyes oyuncuyu kadrosunda tutmak istese de taraflar tam bir anlaşmaya varamadı. Sonuç olarak Everton bu transferden vazgeçti.

Transfer bedelindeki düşüş ve kulüplerin ilgisi

Son haftalarda oyuncunun transfer değerinin önemli ölçüde düşmesine rağmen, ilk talipler yavaş yavaş ilgilerini kaybetmeye başladı. Özellikle Liverpool kulübü de 30 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katma fikrinden vazgeçti. Bu ortamda Milan, durumdan faydalanmaya çalışıyor.

Ancak İtalyan kulübü için mali şartlar hala büyük önem taşıyor. Milan yönetimi, transferi gerçekleştirmek için Manchester City'nin talep ettiği fiyatın 10 milyon sterlinin altında olmasını istiyor. Aksi takdirde anlaşma gerçekleşmeyebilir.

Ruben Amorim'in planları ve kadrodaki değişiklikler

Milan teknik direktörü Ruben Amorim, transfer dönemi kapanmadan önce sol kanat ofansif orta saha pozisyonunu güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Uzman isim, özellikle bu bölgede rekabeti artırmayı ve takımın oyununu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca bu transferin gerçekleşmesi, takımın yıldızlarından biri olan Rafael Leao'nun geleceğine de bağlı olabilir. Eğer Portekizli kanat oyuncusu takımdan ayrılırsa, Milan yönetiminin Jack Grealish transferine daha ciddi bir bütçe ayırması bekleniyor. Şu an için taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.