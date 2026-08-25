Milan, Jack Grealish transferi için Manchester City ile temasa geçti

Yaz transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Avrupa'nın dev kulüpleri kadrolarını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Goal.com'un haberine göre, İtalyan devi Milan, Manchester City orta sahası Jack Grealish ile ilgileniyor ve İngiliz ekibine 15 milyon avroluk bir teklif sunmayı planlıyor. 1995 doğumlu oyuncunun geleceği, transfer piyasasının en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Daha önce oyuncunun kiralık olarak forma giydiği Everton'ın, transferinden tamamen vazgeçtiği biliniyor. Grealish, geçen sezonun başında Liverpool ekibinde gösterdiği performansla ilk 22 maçta 2 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Hatta İngiltere Premier Lig'de ayın oyuncusu ödülünü bile kazanmıştı. Ancak sezon sonunda yaşadığı ciddi sakatlığın ardından saha dışındaki davranışları, teknik direktör David Moyes'un tepkisine neden olmuştu.

Transfer bedeli ve sözleşme durumu

Oyuncunun Manchester City ile mevcut sözleşmesinin gelecek yıl sona erecek olması, transfer bedelini önemli ölçüde etkiliyor. Son haftalarda piyasa değeri düşüş gösterse de, Milan kulübü onu 10 milyon sterlinin altında bir bedelle kadrosuna katmayı hedefliyor. Ayrıca Liverpool ekibi de 30 yaşındaki orta sahanın transferine tam olarak güven duymuyor ve bu fikirden yavaş yavaş uzaklaşıyor.

İtalyan devinin teknik direktörü Ruben Amorim, transfer dönemi kapanmadan sol kanatta görev yapabilen ofansif bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer, Rafael Leão'nun olası ayrılığıyla da bağlantılı olabilir. Milan kulübü, talep edilen bonservis bedelini 10-15 milyon avro aralığına çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Jack Grealish'in geleceği ne olacak

Jack Grealish, bu sezon başından beri Manchester City formasıyla tüm resmi maçlarda görev aldı. Pazar günü Bournemouth'a karşı 2-1 biten maçta yedekten oyuna dahil olarak 14 dakika sahada kaldı. Buna rağmen, kulüpte kalıp teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde rekabet etmeye devam edip etmeyeceği veya Serie A'ya gidip gitmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Transfer döneminin son anlarında İngiliz oyuncunun hangi takımı seçeceği büyük merak konusu. Şu an tüm taraflar, oyuncunun bonservis bedeli ve sözleşme şartları konusunda nihai bir karara varmaya çalışıyor. Grealish için İtalya ligine transfer olmak, kariyerinde yeni ve önemli bir adım olabilir.