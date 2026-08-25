Manchester City'den Tottenham'a: Savinho için 85 milyon sterlinlik transfer!

·39·Spor
Manchester City'den Tottenham'a: Savinho için 85 milyon sterlinlik transfer!

İngiliz futbolunda büyük yankı uyandıran bir transfer daha gerçekleşti. Manchester Citykanat oyuncusu Savinho, kariyerine artık Londra ekibi Tottenham'da devam edecek.

Transferin toplam bedeli bonuslarla birlikte 85 milyon sterline ulaşabilir. Ancak bu anlaşmanın en dikkat çekici yanı, Savinho'nun Manchester Citybünyesinde sadece iki sezon geçirdikten sonra takımdan ayrılması.

1. Savinho için ne kadar ödendi?

Edinilen bilgilere göre, Tottenham Brezilyalı oyuncu için 75 milyon sterlin ödeyecek.

Sözleşmede ayrıca 10 milyon sterline varan bonuslar da bulunuyor.

Ödeme Türü

Miktar

Temel transfer bedeli

75 milyon sterlin

Bonuslar

10 milyon sterlin

Toplam olası değer

85 milyon sterlin

Böylece anlaşma, ek şartların yerine getirilmesi durumunda 85 milyon sterlinlik bir transfere dönüşebilir.

2. Savinho Manchester Cityformasıyla nasıl bir performans sergiledi?

Savinho, 2024 yazından bu yana Manchester City'nin başarısı için ter döküyordu.

Maviler formasıyla toplam 84 maça çıktı. Brezilyalı kanat oyuncusu bu maçlarda:

  • 7 gol attı;

  • 13 asist yaptı;

  • toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Savinho, Manchester City'deki kısa kariyerinde 84 maçta 20 gole katkıda bulundu.

3. Bu transfer neden odak noktasında?

Savinho'nun Tottenham'a geçişi, Premier Lig'deki sıradan transferlerden biri değil. Aynı ligin iki büyük kulübü arasındaki bu yüksek maliyetli anlaşma, yeni sezondaki güç dengelerini etkileyebilir.

Tottenham, büyük bir yatırım yaparak hücum hattını güçlendiriyor. Savinho'nun yeni takımında daha fazla sorumluluk alması ve kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

4. Savinho'yu şimdi nasıl sınavlar bekliyor?

Manchester City'deki yoğun rekabet ortamından gelen oyuncu için Tottenham'da yeni bir fırsat doğuyor.

Şimdi en büyük soru şu: Savinho için ödenen 75 milyon sterlin karşılığını verecek mi?

Brezilyalı oyuncu, Manchester City'deki 84 maçlık tecrübesini Londra ekibinde bir üst seviyeye taşımaya çalışacak. Bonuslar devreye girerse transferin toplam değeri 85 milyon sterlini bulacak.

Böylece Savinho'nun City sayfası kapandı. Şimdi Tottenham'daki yeni mücadelesi başlıyor ve 85 milyon sterlinlik bedeli hak edip etmediği sahada belli olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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