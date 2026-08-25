Erling Haaland'ın Manchester City'den ayrılması kaçınılmaz

Erling Haaland'ın gelecekte Manchester City'den ayrılmasının kaçınılmaz olduğu öngörüldü. İngiltere Premier Lig devinde rekorları altüst eden Norveçli golcünün geleceği futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Manchester City ile Erling Haaland arasındaki mevcut sözleşme 2034 yılına kadar devam ediyor. Kulüp, Pep Guardiola yönetiminde kazanılan üçlemede kilit rol oynayan en değerli oyuncularından birini uzun vadeli bir anlaşmayla güvence altına almayı başardı.

Şu anda 26 yaşında olan golcü, Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 200 maçta 162 gol kaydetti. Buna rağmen, yakın zamanda takımdan ayrılacağına dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

İspanyol devlerinin ilgisi

Ancak Manchester kulübü hakkındaki transfer dedikoduları dinmiyor. Özellikle İspanya'dan gelen ilgi devam ediyor. Barcelona yeni bir forvet arayışındayken, Real Madrid ise başkan Florentino Pérez döneminde her zaman yıldız oyuncuların peşinde koşuyor.

Camp Nou veya Santiago Bernabéu stadyumu, Erling Haaland için bir sonraki durak olabilir. Ancak bu transferin ne zaman gerçekleşeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Gareth Barry'nin görüşü

Manchester City'nin eski oyuncusu Gareth Barry, BetVictor Online Casino iş birliğiyle Goal.com'a verdiği röportajda konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Barry'ye göre, Norveçli golcünün bir gün takımdan ayrılması doğal bir süreç.

"Haaland'ın kulübe olan bağlılığı çok büyük ve bu onu şimdilik burada tutuyor. Diğer oyuncular gibi takımda sorun yaratmıyor," diyor Barry. Aynı zamanda, kulübün üstünlüğü biraz azalır ve kupalar gelmemeye başlarsa, bunun transfer dedikodularını güçlendireceği vurgulandı.

Futbolcunun kariyerinin kısa olduğu göz önüne alındığında, yeni meydan okumalar istemesi doğal. Manchester City'nin önümüzdeki bir iki yıl içinde Avrupa ve Premier Lig'deki rekabetçiliğinin her şeyi belirlemesi bekleniyor. Bilgi olarak, kulüp son iki yıldır İngiltere şampiyonluğunu kazanamadı çünkü Liverpool ve Arsenal iç ligde üstünlüklerini yeniden kurdular.

Futbolchining karyerasi qisqa ekanligini hisobga olsak, yangi chaqiruvlarni istashi tabiiy hol. Manchester Sitining yaqin bir-ikki yil ichida Yevropa va Premyer-ligadagi raqobatbardoshligi barchasini hal qilishi kutilmoqda. Maʼlumot oʻrnida, klub soʻnggi ikki yil davomida Angliya chempionligini qoʻlga kirita olgani yoʻq, chunki Liverpul va Arsenal ichki chempionatda oʻz ustunligini tikladi.