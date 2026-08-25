Rusya'da Voronej roketi için yeni NK-3 motoru geliştirildi

Rusya'nın Rostec devlet şirketine bağlı Birleşik Motor Şirketi (ODK), 4,5 ton itki gücüne sahip yeni sıvı yakıtlı roket motoru NK-3'ün tam ölçekli bir maketini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz küçük uyduları yörüngeye fırlatmak üzere tasarlanan gelecek vaat eden Voronej ultra hafif fırlatma aracı için özel olarak geliştiriliyor ve bu sınıftaki ilk yerli motor olma özelliğini taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, yeni motorun geliştirilmesinde hem test edilmiş teknolojik birikimlerden hem de sıfırdan tasarlanan yeni bileşenlerden yararlanıldığını belirtiyor. Örneğin, motor prototipi Soyuz roketlerinde kullanılan seri RD-107A çözümlerine dayanırken; oksitleyici ve yakıt pompaları, türbin, gaz jeneratörü ve otomasyon parçaları tamamen yeniden tasarlanmıştır.

Teknik özellikler ve kullanım

Şu anda NK-3 motoruna ilişkin eskiz tasarımı çalışmaları tamamen tamamlanmış olup, mühendisler çalışma tasarım dokümantasyonunu hazırlama aşamasına geçmiştir. Bir sonraki önemli adım, tam ölçekli prototip motorların üretilmesi ve ateşleme testlerinin gerçekleştirilmesi olacaktır. Nihai tasarıma göre, Voronej ultra hafif roketi aynı anda 13 adet bu tür motorla donatılacak.

Roketin ilk aşamasına 12 adet NK-3 motorundan oluşan bir blok yerleştirilirken, ikinci aşamada vakum koşullarında çalışmaya uygun, yüksek irtifa nozullu tek bir motor kullanılacak. İkinci aşama motoru, uzayda yeniden ateşleme kabiliyetine sahip olup, bu durum hedeflenen yörüngeyi oluşturma imkanlarını önemli ölçüde genişletmektedir.

Üretim teknolojileri ve beklentiler

Motorun karmaşık gövde parçalarının üretiminde eklemeli (additiv) teknolojilerin ve 3D baskının aktif olarak kullanılması planlanıyor. ODK temsilcilerine göre bu yaklaşım, üretim operasyonlarının sayısını azaltmayı, tasarımın test sürecini hızlandırmayı ve motorun nihai maliyetini düşürmeyi mümkün kılacak.

Bu projenin ana müşterisi olarak 3D Araştırma ve Geliştirme şirketi yer alıyor. Küçük uzay araçlarının fırlatılması pazarına odaklanan şirket, ultra hafif roketler sayesinde ağır taşıyıcılarda yük olarak yer beklemek yerine bağımsız görevlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Şu anda Rusya'da seri üretimi yapılan bir ultra hafif fırlatma aracı bulunmadığından, NK-3 motorunun ticari uzay fırlatma pazarında rekabetçi bir çözüm haline gelmesi bekleniyor.