Vnukovo'ya ABD askeri uçağı indi: Moskova'ya yapılan beklenmedik uçuşun arkasında ne var?

·259·Dünya
Vnukovo'ya ABD askeri uçağı indi: Moskova'ya yapılan beklenmedik uçuşun arkasında ne var?

25 Ağustos sabahı, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası diplomatik ve askeri çevrelerin dikkatini çeken olağanüstü bir olay yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait devasa Boeing C-17 Globemaster III askeri nakliye uçağı Rusya'nın başkentine iniş yaptı.

Havacılık izleme servisi Flightradar24 verilerine göre, kuyruk numarası RCH4555 olan bu Amerikan askeri hava aracı, Moskova'ya gelmeden önce Letonya'nın başkenti Riga'daydı ve uzmanların tahminine göre orada uçuş öncesi yakıt ikmali yaptı.

Putin ve Trump görüşmesine hazırlık mı?

Rus askeri uzman ve havacılık tümgenerali Vladimir Popov «Gazeta.Ru» yayınına verdiği demeçte, bu beklenmedik uçuşun nedenlerine ilişkin önemli analitik tahminlerde bulundu:

  • Özel heyet ziyareti: Popov'a göre, Amerikan askeri uçağı Moskova'ya iki ülke lideri Vladimir Putin ve Donald Trump arasındaki olası bir zirveye hazırlık yapan özel müzakereci grubunu getirmiş olabilir;

  • Diplomatlar ve askerler: Uçakta, sorunlu konuları doğrudan çözme yetkisine sahip diplomatik birlik veya askeri kurum temsilcilerinin bulunma olasılığı yüksektir.

«Eğer ciddi ve karmaşık bir sorunu çözmek istiyorsanız, telefonu kaldırmazsınız; bunun yerine sizi karşılayacak ve yüz yüze görüşecek temsilciler gönderirsiniz», dedi tümgeneral.

Ukrayna konusunda gizli müzakereler

Uzman, şu anda perde arkasında Ukrayna krizini çözmek ve gelecekteki olası barış şartlarını belirlemek için aktif görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

Amerikan askeri uçağının doğrudan Moskova'ya uçması, Washington ile Moskova arasında üst düzey görüşmeler için zemin hazırlandığının ve gündemdeki en acil askeri-siyasi konuların yüz yüze tartışıldığının bir işareti olabilir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Doğan her çocuk için 55 bin dolar verilecekDoğan her çocuk için 55 bin dolar verilecekBugün, 19:46Meşhur içeceğin 140 yıllık gizli tarifi nerede saklanıyor?Meşhur içeceğin 140 yıllık gizli tarifi nerede saklanıyor?Bugün, 19:25Güneş'te şiddetli patlamalar başladı: aktivite keskin arttıGüneş'te şiddetli patlamalar başladı: aktivite keskin arttıBugün, 19:00Lamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladıLamine Yamal sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladıBugün, 18:40Ozon'dan acil durum kararı: Pazar yeri krizden nasıl çıkıyor?Ozon'dan acil durum kararı: Pazar yeri krizden nasıl çıkıyor?Bugün, 17:57Fransa'da domuz sesi taklit etme şampiyonası düzenlendiFransa'da domuz sesi taklit etme şampiyonası düzenlendiBugün, 16:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti