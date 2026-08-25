25 Ağustos sabahı, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası diplomatik ve askeri çevrelerin dikkatini çeken olağanüstü bir olay yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait devasa Boeing C-17 Globemaster III askeri nakliye uçağı Rusya'nın başkentine iniş yaptı.

Havacılık izleme servisi Flightradar24 verilerine göre, kuyruk numarası RCH4555 olan bu Amerikan askeri hava aracı, Moskova'ya gelmeden önce Letonya'nın başkenti Riga'daydı ve uzmanların tahminine göre orada uçuş öncesi yakıt ikmali yaptı.

Putin ve Trump görüşmesine hazırlık mı?

Rus askeri uzman ve havacılık tümgenerali Vladimir Popov «Gazeta.Ru» yayınına verdiği demeçte, bu beklenmedik uçuşun nedenlerine ilişkin önemli analitik tahminlerde bulundu:

Özel heyet ziyareti: Popov'a göre, Amerikan askeri uçağı Moskova'ya iki ülke lideri Vladimir Putin ve Donald Trump arasındaki olası bir zirveye hazırlık yapan özel müzakereci grubunu getirmiş olabilir;

Diplomatlar ve askerler: Uçakta, sorunlu konuları doğrudan çözme yetkisine sahip diplomatik birlik veya askeri kurum temsilcilerinin bulunma olasılığı yüksektir.

«Eğer ciddi ve karmaşık bir sorunu çözmek istiyorsanız, telefonu kaldırmazsınız; bunun yerine sizi karşılayacak ve yüz yüze görüşecek temsilciler gönderirsiniz», dedi tümgeneral.

Ukrayna konusunda gizli müzakereler

Uzman, şu anda perde arkasında Ukrayna krizini çözmek ve gelecekteki olası barış şartlarını belirlemek için aktif görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

Amerikan askeri uçağının doğrudan Moskova'ya uçması, Washington ile Moskova arasında üst düzey görüşmeler için zemin hazırlandığının ve gündemdeki en acil askeri-siyasi konuların yüz yüze tartışıldığının bir işareti olabilir.