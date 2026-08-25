Singapur her doğan çocuk için 55 bin dolar ayırıyor

·52·Dünya
Singapur her doğan çocuk için 55 bin dolar ayırıyor

Singapur'da doğum oranının keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle hükümet, aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için yeni mali ve sosyal teşvikler getiriyor. Bu durum NPTD tarafından bildirildi.

Yeni program kapsamında, her çocuk için 17 yaşına gelene kadar toplamda 55 bin dolardan fazla devlet desteği sağlanacak.

Buna ek olarak, ebeveynlere ek izin alma, konut masraflarını hafifletme ve kreş hizmetlerinden yararlanma konusunda ilave avantajlar sunulacak.

Bu önlemler, ülkedeki doğum oranının tarihsel olarak en düşük seviyeye gerilemesinin ardından alınıyor.

2025 yılında Singapur'da toplam doğum katsayısı 0,87 olarak gerçekleşti. Bu oran, nüfusun doğal yollarla istikrarlı bir şekilde korunması için gerekli olan 2,1 seviyesinin neredeyse yarısı kadardır.

Hükümete göre, yeni yardım paketi genç ailelerin çocuk yetiştirme ile ilgili mali yükünü azaltmaya hizmet edecek.

Aynı zamanda Singapur, nüfus azalması sorununu hafifletmek için göç politikalarını sürdürmeye de devam ediyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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