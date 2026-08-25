Ukrayna'daki askeri çatışmayı diplomatik yollarla durdurmak için uluslararası alanda yeni adımlar atılmaya başlandı. Büyük Britanya'nın saygın The Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve Avrupa ülkeleriyle iş birliği içinde savaşı durdurmayı amaçlayan yeni bir barış planı üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Kiev tarafı, Moskova'nın askeri operasyonları sürdürme konusundaki kararlı açıklamalarına rağmen bu stratejik belge üzerindeki çalışmaların durmadığını belirtiyor.

Yeni barış planı neleri öngörüyor?

Hazırlanan belgenin temel şartları cephedeki gerilimi azaltmaya odaklanıyor:

Ateşkes: Tüm silah türleriyle saldırıların tamamen ve eş zamanlı olarak durdurulması;

Birliklerin geri çekilmesi: Rus ve Ukrayna silahlı birliklerinin mevcut çatışma hattından belirlenen mesafeye uzaklaştırılması;

Tampon bölge: İki taraf arasında doğrudan askeri çatışmaları önleyecek özel bir güvenlik bölgesi oluşturulması.

Volodimir Zelenskiy, belgenin henüz nihai halini almadığını ve Washington'dan yeni tekliflerin beklendiğini vurguladı:

«Bildiğimiz kadarıyla Amerika tarafında birkaç fikir daha var. Kendi tekliflerini sunmak için uygun bir zamanı bekliyorlar. Biz bu girişimleri bekliyoruz», dedi Ukrayna lideri.

Vatikan misyonu ve Moskova'daki görüşme

Diplomatik çabalar sadece Kiev ve Washington tarafından değil, Vatikan tarafından da hızlandırıldı:

Diplomatik ziyaret: Rusya'ya Vatikan'ın özel diplomatı Paul Richard Gallagher ziyarette bulundu;

Lavrov ile görüşmeler: 26 Ağustos'ta Vatikan elçisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile resmi bir görüşme yapması planlanıyor. Görüşmede taraflara barışa ulaşılması için yeni bir teklif paketinin sunulması bekleniyor.

Buna rağmen The Times, Moskova'nın daha önce Batı ve Kiev tarafından sunulan benzer girişimleri defalarca reddettiğini hatırlattı.