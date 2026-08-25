Doğan her çocuk için 55 bin dolar verilecek

Singapur hükümeti, ülkedeki doğum oranlarının sürekli düşmesi nedeniyle aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir önlem paketi açıkladı. Yeni program kapsamında her çocuk için 17 yaşına gelene kadar yaklaşık 70 bin Singapur doları, yani yaklaşık 55 bin ABD doları tutarında mali destek sağlanacak. Bu bilgi Financial Times tarafından bildirildi.

Yeni pakete göre, fonun 10 bin Singapur doları çocuk dünyaya geldiğinde verilecek. Bir o kadar miktar daha çocuğun sonraki eğitimi için ayrılacak. Geri kalan kısım ise çocuğun büyüme sürecindeki çeşitli aşamalarda kademeli olarak ödenecek.

Hükümet, bu yaklaşımla ailelere sadece çocuğun doğduğu ilk dönemde değil, aynı zamanda onu yetiştirip büyütme sürecinde de uzun vadeli ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, çok çocuklu aileler için ebeveyn izni dönemindeki ödemeler de genişletilecek. Bu kapsamda, işverenlerin üzerindeki maliyetlerin daha büyük bir kısmının devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Ayrıca, çocuklu ailelerin ilk konutlarını imtiyazlı bir program temelinde satın alma imkanlarının genişletilmesi de öngörülüyor.

Belirtildiğine göre, Singapur'da doğum katsayısı geçen yıl rekor düzeyde düştü. Kadın başına düşen çocuk sayısı 0,87 olarak gerçekleşti. 2024 yılında ise bu gösterge 0,97 idi.

Demograflar, nüfusu doğal yollarla istikrarlı tutmak için göç hesaba katılmadığında doğum katsayısının yaklaşık 2,1 olması gerektiğini vurguluyor. Bununla birlikte, nüfusun yaşlanması da Singapur'un karşı karşıya olduğu ciddi demografik sorunlardan biri haline geliyor.

BM kriterlerine göre, nüfusun yüzde 21'inden fazlasını 65 yaş ve üzerindeki insanlar oluşturuyorsa, ülke "süper yaşlı toplum" olarak kabul edilir. Singapur'un ise bu yıl bu aşamaya girmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, Başbakan Lawrence Wong, hükümet tarafından alınan önlemlere rağmen, doğum oranının nüfusu doğal yollarla istikrarlı tutmak için gerekli seviyeye ulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Wong, ülkenin nüfus artışında sadece doğuma güvenmesi durumunda Singapur vatandaşlarının sayısının azalacağını, nüfusun daha hızlı yaşlanacağını ve yaşlı nesli desteklemesi gereken gençlerin oranının düşeceğini vurguladı.

Bu nedenle Singapur hükümeti, nüfus artışını sağlamak amacıyla göç politikasını da sürdürmeyi planlıyor. Ancak ülkeye gelenlerin kontrollü ve istikrarlı bir hızda kabul edileceği ve Singapurluların ülke nüfusunun ana kısmını oluşturmaya devam edeceği belirtildi.