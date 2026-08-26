Kapı yanındaki basit bir ip sizi hırsızların hedefi haline getirebilir!

Sosyal medyada hırsızların evde kimsenin olup olmadığını anlamak için kapı yanına ince bir ip bıraktığına dair uyarılar yayılıyor. İpin birkaç gün boyunca yerinde kalması, ev sahiplerinin uzun süre yokluğuna işaret edebileceği belirtiliyor.

Yayılan uyarılara göre, suçlular kapı çevresinde neredeyse fark edilmeyen bir ip bırakabiliyor.

Eğer ev sahibi:

ipi fark edip kaldırırsa;

kapıyı sık sık açıp kapatırsa;

ip yerinden oynarsa, evde birinin olduğu anlaşılabilir.

Aksine, ip birkaç gün boyunca olduğu gibi kalırsa evin boş olabileceği sonucuna varılabileceği ifade ediliyor. Bu bilgilerin şimdilik sosyal medyada yayılan uyarılar olduğunu unutmamak gerekir. Yine de yabancı veya şüpheli işaretleri fark etmek ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine başvurmak bir tedbir olarak önemlidir.