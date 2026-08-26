529 sporcu: Özbek judocular yeni antrenörle Lozan'ı fethedebilecek mi?

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529 sporcu: Özbek judocular yeni antrenörle Lozan'ı fethedebilecek mi?

Bu yılın 28-30 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'nin Lozan şehrinde judoda dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan «Lausanne Grand Slam 2026» turnuvası düzenlenecek. Bu prestijli organizasyonda 5 kıtadan 78 ülkeden toplam 529 (315 erkek ve 214 kadın) seçkin sporcu, 14 sıklette madalya için mücadele edecek.

Özbekistan milli takımı kafilesi, bu dünya çapındaki sınavda başarılı bir performans sergilemek üzere İsviçre'ye hareket etti.

Özbekistan takımında yeni dönem: Lasha Gujejiani'nin ilk resmi sınavı

Bu turnuva Özbek judosu için özel bir önem taşıyor. Erkek milli takımının yeni baş antrenörü olarak atanan ünlü Gürcü uzman Lasha Gujejiani ilk kez milli takımımızın hocası olarak tatami kenarında yer alacak.

Lasha Gujejiani'nin antrenörlük kariyerindeki büyük başarıları:

  • Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılar: Aralık 2020'den Temmuz 2026'ya kadar Gürcistan milli takımını çalıştıran antrenör, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 1 altın, 3 gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı;

  • Dünya Şampiyonluğu: 2025 yılında yönetimindeki Gürcistan takımı, dünya şampiyonasının takım müsabakalarında altın madalya kazanarak tarihi bir sonuca imza attı;

  • Kişisel spor geçmişi: Sporculuk kariyerinde Lasha, iki kez dünya şampiyonası madalyası kazanmıştır.

529 sporcu: Özbek judocular yeni antrenörle Lozan'ı fethedebilecek mi?

«Lausanne Grand Slam 2026» turnuvasında Özbekistan'ı temsil edecek tam kadro

Milli takım teknik heyeti, Lozan tatamileri için deneyimli ve umut vadeden judoculardan oluşan şu kadroyu belirledi:

Erkek milli takımı:

  • -60 kg: Samariddin Qo‘chqorov, Bahrom Boturov

  • -66 kg: Abdurahim Nutfulloyev, Azizbek Ortiqov

  • -81 kg: Arslonbek Tojiyev

  • -90 kg: Nurbek Murtazoyev, Umar Bozorov

  • -100 kg: Ernazar Sarsenbayev, To‘lqinbek Turdiyev

  • +100 kg: Muzaffarbek To‘raboyev

  • Antrenörler: Lasha Gujejiani, Iskandar Rasulov, Rahim Subhonov.

Kadın milli takımı:

  • -48 kg: Laziza Haydarova, Ulbusin Hakimova

  • -52 kg: Sita Qadambayeva, So‘diyona Rafkatova

  • -63 kg: Marjona Nurulloyeva

  • -70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

  • -78 kg: Barchinoy Qodirova, Marjona Ko‘chimova

  • +78 kg: Umida Nig‘matova, Irisxon Qurbonboyeva

  • Antrenörler: Andrey Shturbabin, Olimboy Olimov, Ulug‘bek Azizov.

529 sporcu: Özbek judocular yeni antrenörle Lozan'ı fethedebilecek mi?

Olimpiyat ve dünya şampiyonası madalyalı Muzaffarbek To‘raboyev liderliğindeki milli takımımız, yeni baş antrenör yönetiminde İsviçre'de yüksek sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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