0:2'den sonra çılgın geri dönüş: Al Nassr nasıl kazandı? (video)

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftası kapsamında Dammam'daki Al-Ettifaq - Abdullah Al-Dabil Stadyumu'nda oynanan merkez karşılaşma, taraftarlara gerçek bir futbol gerilimi yaşattı. Riyad ekibi Al Nassr, deplasmanda Al-Ettifaq'a karşı 12. dakikada 10 kişi kalmasına ve 0:2 geriye düşmesine rağmen 3:2'lik fantastik bir galibiyet elde etti.

Maçın başından son saniyelerine kadar yaşanan olaylar, sezonun en izlenesi ve azimli mücadelelerinden biri haline geldi.

Kırmızı kart, 0:2 ve Ronaldo'nun oyundan alınması

Maç, Riyad ekibi için felaket bir senaryoyla başladı:

Kaleci oyundan atıldı: Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Al Nassr kalecisi Bento doğrudan kırmızı kart görerek oyun alanını terk etti ve takımını 10 kişi bıraktı;

Ev sahibinin üst üste golleri: Sayısal üstünlüğü elinde bulunduran Al-Ettifaq baskıyı artırdı ve 31. dakikada Ondrej Duda ile golü bularak skoru açtı. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+1) ise Alvaro Medran skoru 2:0'a getirdi;

Ronaldo'suz ikinci yarı: Kulüp kaptanı ve lideri Cristiano Ronaldo devre arasında oyundan alındı ve Riyad ekibi sahaya lideri olmadan döndü.

Sadio Mane resitali: 16 dakikada 3 gol

İkinci yarıda 10 kişilik Al Nassr, gerçek bir savaşçı karakter sergileyerek ev sahibini şoka uğrattı:

74. dakika (Umut ışığı): Sadio Mane rakip kaleyi isabetli bir vuruşla bularak farkı azalttı (2:1);

77. dakika (Denge): Sadece 3 dakika sonra, ceza sahası içindeki karambolün ardından savunma oyuncusu Abdulelah Al-Amri dengeyi sağladı (2:2);

90. dakika (Galibiyet noktası): Maçın normal süresi sona ererken Sadio Mane ikinci golünü atarak duble yaptı ve Al Nassr'a 3:2'lik galibiyeti getirdi.

Suudi Pro Ligi. 3. hafta maç raporu:

Al-Ettifaq — Al Nassr 2:3

Goller: Duda 31, Medran 45+1 — Mane 74, 90, Al-Amri 77;

Kırmızı kart: Bento 12 (Al Nassr).

9 puanla mutlak liderlik

Bu galibiyetin ardından Al Nassr puanını 9'a yükseltti ve Pro Lig puan durumunda %100'lük performansla liderliğini pekiştirdi. Çekişmeli maçta mağlup olan Al-Ettifaq ise 6 puanla 6. sırada kaldı.