Büyük Britanya'da bir torun, dedesinin 116 yıllık borcunu ödedi

·3·Dünya
Büyük Britanya'da bir torun, dedesinin 116 yıllık borcunu ödedi

Büyük Britanya'da bir asırdan fazla bir süre önce kütüphaneden alınan iki kitap, 116 yıl sonratekrar yerine iade edildi. Bu sıra dışı olay, kitapların uzun yolculuğu ve bir ailenin dikkat çekici tarihiyle bağlantılıydı.

Conwy Libraries'in verdiği bilgilere göre, yakın zamanda O'Sullivan adlı bir adam Llanrwst Kütüphanesi'ni ziyaret ederek iki kitabı teslim etti. Söz konusu kitapların, dedesi Walter Griffith Owen tarafından 1910 yılında o dönemdeki Llanrwst Halk Kütüphanesi ve Okuma Salonu'ndan alındığı ortaya çıktı.

Kütüphane çalışanları için kitapların iadesi sıradan bir durum değil, unutulmaz bir olay haline geldi. Onlar, 116 yıllık kitapları tekrar ellerinde tutmayı ve onlar aracılığıyla ailenin sıra dışı tarihini öğrenme fırsatını özel bir onur olarak değerlendirdiler.

Walter Griffith Owen'ın her iki dünya savaşında da görev yaptığı öğrenildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Conwy bölgesinde konuşlandırılmıştı.

Kitapların bu kadar yıl sonra iade edilmesi sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. Birçok kullanıcı, O'Sullivan'ın dedesinden kalan kitapları kütüphaneye getirip teslim etmesini takdirle karşıladı.

Özellikle dürüstlüğü ve aile mirasını korumaya gösterdiği saygı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıcak karşılandı. Böylece 1910 yılında kütüphaneden alınan iki basit kitap, 116 yıllık tarihin ardından tekrar adresine döndü.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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