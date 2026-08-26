Olimpiyat şampiyonu Jordan Burroughs, Islam Makhachev'e meydan okudu!

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Olimpiyat şampiyonu Jordan Burroughs, Islam Makhachev'e meydan okudu!

Serbest güreş dünyasının en başarılı ve ünlü sporcularından biri, 2012 Londra Olimpiyatları galibi Jordan Burroughs UFC şampiyonu Islam Makhachev ile güreş müsabakasına hazır olduğunu açıkladı. 38 yaşındaki Amerikalı güreşçi, ünlü MMA gazetecisi Ariel Helwaniile yaptığı röportajda, Rus şampiyonun yer oyunundaki hareketlerini analiz ederek güreş minderinde ona hiçbir şans tanımayacağını belirtti.

Burroughs, Makhachev'in son maçında sergilediği tek bacağa dalma tekniğinin saf güreşte kesinlikle işe yaramayacağını vurguladı.

«Makhachev harika bir güreşçi değil»: Burroughs, Makhachev'in hatasını işaret etti

Amerikalı serbest güreş yıldızı, Islam Makhachev ile Ian Machado Garry arasındaki UFC şampiyonluk maçını dikkatle izlediğini açıkladı:

«Makhachev'in Garry ile olan maçını izledim. Islam birkaç kez tek bacağa daldığında, Ian'ın nasıl savunduğunu gördüm. Machado harika bir güreşçi değil. Eğer Islam benim bacağıma aynı şekilde dalarsa, onu havada uçururum. Bu çok ilginç olurdu. Ancak güreş ve MMA tamamen iki farklı spor. Karma dövüş sanatlarına saygı duyuyorum, bu yüzden oktagonda dövüşmüyorum», dedi Burroughs.

Serbest güreş efsanesi: Burroughs'un spor kariyeri

Jordan Burroughs, dünya serbest güreş tarihindeki en güçlü ve unvanlı sporculardan biri olarak kabul ediliyor:

  • Londra 2012: 74 kg kategorisinde Olimpiyat Oyunları şampiyonu;

  • 6 kez Dünya şampiyonu: 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 ve 2022 yıllarındaki dünya şampiyonalarında rakipsiz kalarak altın madalyalar kazandı;

  • 3 Dünya Şampiyonası bronz madalyası: Kariyeri boyunca üç kez daha dünya şampiyonası podyumuna çıktı.

Karma dövüş sanatlarında güreş altyapısıyla ün kazanan ve rakiplerini yerde domine eden Islam Makhachev'e karşı Burroughs'un minder daveti, spor camiasında büyük ilgi uyandırıyor.

Jordan BurroughsIslam MakhachevUFCGüreşMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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