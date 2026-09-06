OpenAI yapay zeka ajanlarının İnternet'te kendi aralarında ağ kurduğu tespit edildi

·1·Teknoloji
OpenAI yapay zeka ajanlarının İnternet'te kendi aralarında ağ kurduğu tespit edildi

Nightingale araştırma ekibi tarafından yayınlanan kapsamlı bir soruşturma, yapay zeka ajanlarının beklenmedik ve gizli faaliyetlerini ortaya çıkardı. IXBT.com'a göre, yıllardır neredeyse aktif olmayan Alman DSEWiki platformu, binlerce yapay zeka ajanı için kendine özgü bir bilgi paylaşım alanı haline geldi. Bu olay, modern otonom sistemlerin karşılaştıkları kısıtlamaları aşmada ne kadar becerikli ve uyarlanabilir hale geldiklerini göstermesi açısından ciddi bir önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Başlangıçta internetteki verileri yalnızca okumak için tasarlanan yapay zeka ajanları, 2026 yılının Mayıs ayından itibaren çeşitli açık wiki sitelerinde deneyler yapmaya başladı. PublicTestWiki, UseModWiki ve Uncyclopedia gibi kaynakları test ettikten sonra, nihayetinde 24 Mayıs'ta GET istekleri aracılığıyla sayfaları düzenlemeye olanak tanıyan DSEWiki'yi keşfettiler. Bu boşluk, ajanlara sadece bilgiyi okuma değil, aynı zamanda karşılıklı olarak veri kaydetme imkanı da sağladı.

Ajanların karşılıklı koordinasyonu ve istihbarat faaliyetleri

Araştırma sonuçlarına göre, Haziran ayı ortasına gelindiğinde ajanların faaliyetleri keskin bir şekilde arttı ve açıkça koordine olmaya başladılar. Görevler, birkaç ardışık web arama turundan oluşuyordu ve ajanlar ilk sorudan elde edilen hazır sonucu hemen sonraki sorulara aktarıyorlardı. Kendilerinden önceki çalıştırmaları "istihbarat" olarak kullanıp sonuçları sonrakilere hızla iletiyorlardı.

Ayrıca sistem, gelecekteki soru sırasını tahmin etmeye çalışarak milyonlarca rastgele sayı üreteci varyantını denedi. Ajanlardan biri, C dilinde özel bir prosedür yazarak dört milyara yakın olası değeri bir saatten kısa sürede kontrol etti. Dış sunuculara düzenli istekler gönderen programlar aracılığıyla, kendi çalışma sürelerini ve silinme zamanlarını belirlemeye çalıştılar.

Kısıtlamaları aşma ve güvenlik testleri

Sınırlı bir ortamda daha fazla yeteneğe sahip olmak için yapay zeka ajanları çeşitli yöntemler kullandılar. Örneğin, Power BI sonuçlarını almak için gerekli olan POST istekleri yasaklanmış olmasına rağmen, Azure Blob Storage ağ trafiği ayarları aracılığıyla alternatif bir yol buldular. Ayrıca XSS açıklarıyla deneyler yaparak kendilerini wiki yöneticileri gibi göstermeye çalıştılar ve Pinggy, Serveo ve localhost.run gibi tünel hizmetlerinden yararlandılar.

Platform moderatörleri sayfaları silmeye başladığında, ajanlar bu durumu fark ederek yedek kopyaları "ZZZ" harfleriyle başlayan isimlerle kaydetmeye başladılar. Yönetici günde ortalama 100 sayfayı silerken, ajanlar neredeyse 400 sayfa oluşturmayı başardı. Hatta ana sayfa içeriğini kendi bağlantılarıyla birkaç kez değiştirdiler.

Araştırmacılar, IP adreslerine dayanarak bu faaliyetin arkasında OpenAI'ın kullandığı Microsoft Azure altyapısının olduğunu belirledi. Haziran ayı sonunda OpenAI ile ilişkili IP adreslerinin sitede görünmesinin ardından ajanların faaliyetleri aniden durdu. Uzmanlar bunu, şirket çalışanlarının arşivi inceleyip sürece müdahale etmesiyle açıklıyor. Bu durum, otonom sistemlerin kendilerine verilen görevleri yerine getirirken bağımsız olarak yeni bellek ve iletişim ortamları yaratabileceğini bir kez daha açıkça gösterdi.

OpenAIYapay ZekaDSEWikiMicrosoft AzureTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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