Endonezya'nın başkentini kül bulutu kapladı, ana uluslararası havalimanı uçuşları durdurdu

Endonezya'nın en ünlü ve en tehlikeli yanardağlarından biri olan Anak-Krakatau, yeniden şiddetli patlamalarla uyandı; yanardağdan yükselen yoğun kül ve ince toz bulutları ülkenin başkenti Cakarta'ya kadar ulaştı. 6 Eylül'de sosyal medyada, milyonlarca nüfuslu metropolün gökyüzünün toz tabakasıyla kaplandığını gösteren endişe verici görüntüler yayıldı. Doğal afet nedeniyle Endonezya'nın ana hava kapısı olan Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın faaliyetleri felç oldu. Bu olay, bölge halkında 1883 ve 2018 yıllarında yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korkunç tsunami felaketinin tekrarlanabileceği endişesini uyandırıyor.

Cakarta semalarındaki kül parçacıkları ve şehir ışıkları altındaki tehlike

Başkentte durum birkaç saat içinde aniden değişti:

Havada asılı kalan kül parçacıkları: Cakarta'nın en popüler şehir sayfası 'JKT Spot'ta paylaşılan videolarda, havada asılı duran ince volkanik kül parçacıklarının gece sokak lambalarının ışığında net bir şekilde görüldüğü belirtildi;

Rüzgarla yayılan bulut: Yanardağın mesafesi oldukça uzak olmasına rağmen, atmosferik akımlar volkanik külleri doğrudan başkentin merkezine doğru sürükledi;

Sağlık için tehdit: Uzmanlar, bu tür mikro parçacıkların insan solunum yolları ve akciğerler için son derece tehlikeli olduğunu hatırlatarak, halkı açık havada tıbbi maske takmaya çağırıyor.

Havacılıkta felç: Soekarno-Hatta'da 30'dan fazla uçuş durduruldu

Yanardağ patlaması ülkenin ulaşım sistemine ağır bir darbe vurdu:

Ana havalimanının geçici olarak kapatılması: Endonezya'nın ANTARA ulusal haber ajansının bildirdiğine göre, hava sahasının külle kaplanması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ülkenin en büyük havalimanı olan Soekarno-Hatta, uçak kabul etmeyi ve uçuşları geçici olarak durdurdu;

30'dan fazla uçuşun programı aksadı: Güvenlik gereklilikleri nedeniyle 30'dan fazla uluslararası ve iç hat uçuşu iptal edildi veya yedek rotalara yönlendirildi;

Motor tehlikesi: Uzmanlar, volkanik külün uçak türbinlerine girmesi durumunda motorları anında devre dışı bırakabileceği için, durum tamamen güvenli hale gelene kadar uçuşları başlatmama kararı aldı.

Sunda Boğazı'ndaki dehşet: 1883 ve 2018 tsunamilerinin hatırası

Anak-Krakatau sadece sıradan bir yanardağ değil, tarihteki en korkunç afetlerin kaynağıdır:

Coğrafi harita: Yanardağ, Cava ve Sumatra adaları arasında, stratejik öneme sahip Sunda Boğazı'nda yer almaktadır;

Krakatau'nun mirasçısı: 1883 yılında tüm gezegeni sarsan, sesi binlerce kilometre öteden duyulan ve küresel bir tsunamiye yol açan tarihi Krakatau yanardağının yerinde oluşmuştur;

2018 felaketi: Aradan çok zaman geçmeden, 2018 yılının Aralık ayında Anak-Krakatau'nun bir kısmı denize çökmüş ve bunun sonucunda meydana gelen beklenmedik korkunç tsunami, kıyı şeridindeki yüzlerce insanı hayattan koparmıştı.

Sizce Anak-Krakatau'nun bu seferki aktivasyonu, 2018'deki gibi yeni yıkıcı tsunamileri ve küresel doğal afetleri tetikleyebilir mi? İnsanlığın modern teknoloji çağında bile doğanın bu öfkesi karşısında çaresiz kalmasına nasıl bakıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!