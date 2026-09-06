Uçakta kavga çıkaran yolcu koltuğa koli bandıyla bağlandı

ABD'de Dallas'tan Newark'a giden American Airlines uçağında bir yolcu kavga çıkardı, kabin memuruna hakaret etti ve diğer yolculara saldırdı. Bunun üzerine birkaç yolcu onu etkisiz hale getirerek koli bandı ve plastik kelepçelerle koltuğa bağladı. Konuyla ilgili haberi Bild gazetesi paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, adam sarhoş gibi davranıyordu. Uçak içinde bağırarak İsa peygamber ve cehennem hakkında konuşmaya başladı ve kabin memuruna hakaretler savurdu.

Daha sonra durum daha da gerginleşti. Yolcu, yanında oturan kişiye vurdu ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kadını itti.

Bunun üzerine birkaç yolcu birleşerek onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Adamı koli bandı ve plastik kelepçelerle koltuğa hareket edemeyecek şekilde bağladılar.

Kavga nedeniyle uçak rotasını değiştirerek Baltimore'a zorunlu iniş yaptı. Burada polis, saldırgan yolcuyu gözaltına aldı. Ardından uçak Newark'a uçuşuna devam etti.

American Airlines şirketi de saldırgan yolcu nedeniyle uçağın zorunlu iniş yaptığını doğruladı. Şirket, uçakta şiddet ve saldırgan davranışlara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. Şu anda şahıs hakkında saldırı ve kamu düzenini bozma suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Benzer bir durum geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da da yaşanmıştı. Almatı-Aktau seferini yapan uçağın bir yolcusu, bagajında patlayıcı madde olduğunu ima edince uçaktan indirildi.

Yapılan incelemelerde bagajında herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadı. Ancak şahıs hakkında küçük çaplı holiganlık suçundan dava açıldı.