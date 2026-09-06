Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi maçında rakibinin taktiğini gözetledi

Suudi Arabistan Ligi'nin bir diğer haftasında oynanan çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşma futbol dünyasının odak noktası oldu. Goal.com'un haberine göre, Al Nassr'ın yıldız forveti Cristiano Ronaldo, rakip oyuncunun elindeki taktik notlarını gizlice okumaya çalışarak sahada eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Ancak bu esprili durum, takımın sahadan mağlubiyetle ayrılmasını engelleyemedi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu ilginç olay, maçın en hararetli anlarında yaşandı. Al Ittihod oyuncusu Danilo, yedek kulübesinden gelen taktik talimatların yazılı olduğu bir kağıdı teslim almıştı. Bunu fark eden Cristiano Ronaldo, hemen savunma oyuncusunun yanına giderek elindeki notları çaktırmadan incelemeye çalıştı. Bu samimi ve esprili an sahadaki gerilimi bir nebze olsun azaltsa da, maçın sonucu konuk ekip için pek iç açıcı olmadı.

Sahada şaka ve ağır mağlubiyet

Taktik kağıdını gizlice görme çabası olumlu bir hava yaratsa da, Al Nassr kaptanı takımının bu sezonki ilk mağlubiyetini almasına engel olamadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Al Ittihod, rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin forveti George Ilenikhena, ilk yarıda attığı gollerle galibiyette belirleyici rol oynadı. Angelo Gabriel'in devre arasına girmeden önce attığı gol ise konuk ekibin tek cevabı oldu.

Bu mağlubiyet, Al Nassr için ligin başlangıcında ciddi bir sınav oldu. Sonuç olarak takım, puan tablosunun zirvesinde yer alan Al Hilal'in üç puan gerisine düştü. Al Ittihod ise puanını 11'e yükselterek ligde dördüncü sıraya yerleşti. Bu durum, ülke ligindeki rekabetin her zamankinden daha çetin olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki görevler ve yaklaşan maçlar

Al Nassr teknik direktörünün önünde artık kısa sürede oyun kalitesini artırmak ve kaybedilen puanları telafi etmek gibi bir görev var. Özellikle takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun sahadaki verimliliğinin artırılması gerekiyor; zira Portekizli yıldız, bu sezon ligde çıktığı ilk dört maçta sadece iki gol kaydedebildi.

Kulübün önündeki temel öncelik, hücum hattını daha keskin hale getirmek ve savunmadaki hataları gidermek. Takım taraftarları ve teknik heyet, Eylül ayında oynanacak maçlar da dahil olmak üzere yaklaşan karşılaşmalarda olumlu sonuçlar alınmasını umuyor. Bunun için Al Nassr'ın bir an önce toparlanıp galibiyet serisine geri dönmesi şart.