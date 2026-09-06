Mısır'da ünlü televizyon sunucusu idama mahkum edildi

5 Eylül'de Kahire Ceza Mahkemesi, Mısır'ın tanınmış televizyon sunucusu ve sanat yapımcısı Sara Halife ile 11 sanığı daha idama mahkum etti. Sanıklar, uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapan organize bir suç örgütü kurmaktan suçlu bulundu. Bu gelişme Al Jazeera tarafından duyuruldu.

Soruşturma verilerine göre sanıklar, uyuşturucu yapımında kullanılan hammaddeleri yurt dışından getirerek Mısır topraklarında yasa dışı madde üretimi ve satışını organize ettiler. Ayrıca sanıklara ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlaması da yöneltildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ve bunların yapımında kullanılan hammaddeler ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu laboratuvarı olarak kullanılan iki daire ile yasa dışı silah ve mühimmat bulundu.

Söz konusu dava, Mısır medyasında «Büyük Uyuşturucu Davası» adıyla geniş yer buldu. Toplam 28 sanığın yargılandığı davada 12 kişiye idam, 9 kişiye müebbet hapis cezası verilirken, 7 sanık ise beraat etti.

Sara Halife, Nisan 2025'te Kahire'de tutuklandı. Daha önce televizyon programları sunan Halife, Mısır'da medya dünyasının tanınan isimlerinden biriydi.

Halife ve diğer sanıkların verilen karara itiraz etme hakları bulunmaktadır.