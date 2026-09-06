Düğün töreninde çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti

·89·Dünya
Düğün töreninde çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir düğün töreni trajediyle sonuçlandı. 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece Lingwala komünündeki bir düğün salonunda çıkan yangın sonucunda, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay Panacée düğün salonunda, Triomphal Bulvarı'ndaki binalardan birinin zemin katında meydana geldi. Yangın sırasında salonda düğün töreni yapılıyordu. Yaralılar, Vijana, Cinquantenaire ve Camp Kokolo tıp merkezleri de dahil olmak üzere Kinşasa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Lingwala komünü belediye başkanı Norbert Mushiga Nzindula, 5 Eylül sabahı itibarıyla kurban sayısının 22 olduğunu açıkladı. Ancak bu rakamın geçici olduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor. İlk bilgilere göre, facianın boyutunun büyümesine insanların hızlıca tahliye edilmesindeki zorluklar neden oldu. Salonda sadece tek bir çıkış kapısı bulunuyordu ve bu kapı, çok sayıdaki davetlinin aynı anda çıkışı için yetersiz kaldı.

Yangın sonrası yaşanan panik ve yoğun duman durumu daha da kötüleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenlerini belirlemek ve düğün salonlarında güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek için çalışmalar yürütüyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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