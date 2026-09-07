Miami'de dehşet verici uçak kazası: Amazon'a ait kargo uçağı pistten çıktı

Fotoğraf: Reuters / Marco Bello

ABD'nin Florida eyaletindeki en büyük ulaşım merkezlerinden biri olan Miami Uluslararası Havalimanı'nda ciddi ve trajik bir havacılık kazası meydana geldi. Dünyanın önde gelen ticaret ve lojistik devi Amazon için kargo taşımacılığı yapan bir Boeing uçağının pistten çıkması sonucu beş kişi hayatını kaybetti, beş kişi de çeşitli derecelerde yaralandı. Bu acil durumun ardından havalimanında özel ekipler seferber edildi ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Resmi onay ve kurbanlar: 5 kişi hayatını kaybetti

Faciaya ilişkin detaylar ve kayıplar hakkındaki bilgiler yerel yönetim yetkilisi tarafından bizzat açıklandı:

İlçe Belediye Başkanı'nın açıklaması: Miami-Dade İlçesi Belediye Başkanı Daniella Levin Cava, acil basın toplantısında olayla ilgili bilgi vererek: «Bize ulaşan bilgilere göre beş kişi hayatını kaybetti ve beş kişi de ağır yaralandı» diyerek kurbanları ve yaralıları resmen doğruladı.

Yaralılara tıbbi müdahale: Yaralanan şahıslar olay yerinden derhal en yakın hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk edilmiş olup, doktorlar sağlıklarını korumak için mücadele etmektedir.

Kurtarma operasyonu: Olay yerine havalimanı itfaiye ve acil durum ekipleri hızla intikal ederek, olası bir yakıt patlamasını ve yangını önlemeyi başardı.

Olay nasıl gerçekleşti? Amazon'un kargo uçağı ve başlatılan soruşturma

Kaza nedenlerini belirlemek üzere ilgili kurumlar harekete geçti:

Pistten çıkma anı: Yerel ABC kanalının haberine göre, Amazon adına uçuş gerçekleştiren dev kargo uçağı, hareket halindeyken rotasından saparak belirlenen pistten çıktı ve büyük bir darbe aldı.

Federal kurumların incelemesi: ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) müfettişleri kaza yerine ulaştı. İncelemeler uçağın teknik durumu, hava koşulları ve mürettebatın hareketleri üzerine yürütülüyor.

Nadir bir kaza: Genellikle yüksek güvenlik standartlarına sahip olan büyük lojistik filosu uçaklarında bu tür ölümlü kazaların çok nadir görülmesi, olayın ABD kamuoyunda büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

Miami Havalimanı'ndaki kısıtlamalar ve uçuş gecikmeleri

Facia, havalimanının genel altyapısını ve hava trafiğini etkiledi:

Pistin kapatılması: Kazanın meydana geldiği pist, ilgili soruşturma işlemleri ve uçak enkazının temizlenmesi tamamlanana kadar tamamen kapatıldı.

Uçuş gecikmeleri: Miami üzerinden gerçekleştirilen birçok yolcu ve kargo uçuşunun programında değişiklikler ve gecikmeler kaydediliyor.

Diğer pistlerin durumu: Havalimanı yönetimi yolculara seslenerek, diğer pistlerin normal şekilde çalıştığını ve uçuş durumlarını çevrimiçi paneller üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyor.

Sizce büyük kargo uçaklarının bu tür kazalara karışmasında teknik arızalar mı, yoksa ağır hava koşulları ve insan faktörü mü daha etkili? Büyük lojistik şirketleri hava taşımacılığı güvenlik gereksinimlerini daha da sıkılaştırmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!