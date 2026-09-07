Donald Trump, Ay'daki öncelikler ve Amerika'nın uzay planları hakkında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal ağında Ay'daki jeopolitik iddialara işaret eden sembolik bir gönderi paylaştı. ixbt.com'un haberine göre, Ay yüzeyi fonunda ABD bayrağının yer aldığı ve üzerinde İngilizce «The Moon Is Ours» («Ay bizimdir») yazılı bir görsel paylaştı. Bu açıklama herhangi bir resmi açıklama olmaksızın yayınlanmış olsa da, Washington'ın uzay stratejisindeki son adımlar göz önüne alındığında ciddi bir dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu gönderi, ABD liderinin uzay alanındaki faaliyetlerinin arttığı bir döneme denk geliyor. Özellikle daha önce NASA, devlet kurumları ve Uzay Kuvvetleri için nitelikli uzmanlar yetiştirmek amacıyla ABD Ulusal Uzay Akademisi'nin kurulmasının planlandığı bildirilmişti. Bu tür girişimler, ülkenin uzay araştırmaları ve endüstrisindeki üstünlüğünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Uzay planları ve zaman çizelgeleri

Trump liderliğindeki yönetim, kozmonotik alanında büyük planları hayata geçirmeyi hedefliyor. Temmuz 2025'te ABD lideri, Mars'a yakın zamanda bir uçuş gerçekleştirileceğini duyurarak Ay'ı ülke için temel öncelikli yön olarak belirlemişti. Aynı ay içinde ABD Ulaştırma Bakanı, ülke temsilcilerinin Beyaz Saray liderinin mevcut görev süresi sona ermeden önce Dünya'nın uydusuna ayak basacaklarına dair söz vermişti.

Ayrıca, Aralık 2025'te Donald Trump, Ay dünyasına dönüşü öngören özel bir kararname imzalamıştı. Bu belge uyarınca, astronotları 2028 yılına kadar Ay'a geri gönderme ve 2030 yılına kadar orada kalıcı bir üs kurma görevi belirlendi. Bu adımlar, ABD'nin uzay yarışındaki konumunu daha da güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.