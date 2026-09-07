Almanya'da siyasi deprem: Saksonya'da AfD partisinin tarihi zaferi

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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosu (Landtag) seçimleri, hem ülke hem de tüm Avrupa siyaset sahnesinde gerçek bir siyasi depreme yol açtı. Oyların yüzde 100'ünün sayılmasının ardından, muhalefetteki sağcı 'Almanya için Alternatif' (AfD) partisi yüzde 43,8 oy alarak rakiplerini büyük bir farkla geride bıraktı ve mutlak bir tarihi zafer elde etti. Uzmanlar bu sonucu, geleneksel Alman siyaseti ve mevcut hükümet koalisyonu için ciddi bir tokat olarak değerlendiriyor.

Seçim sonuçları: AfD'den beklenmedik rövanş ve rakiplerin zor durumu

Eyalet seçim komisyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre güç dengesi şu şekilde dağıldı:

AfD'nin mutlak zaferi: Muhalefetteki sağcı güçler yüzde 43,8 oy oranıyla parlamentoda lider güç haline geldi ve bölge tarihindeki rekoru kırdı;

Hristiyan Demokratlar büyük farkla ikinci: Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), sadece yüzde 17,2 oy alarak ikinci sırada kaldı ve lider partinin yüzde 26 gerisinde kaldı;

İktidar koalisyonunun çöküşü: Almanya Şansölyesi liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD), sadece yüzde 9,3 oy toplayarak utanç verici bir sonuçla üçüncü sıraya geriledi;

Yeşiller ve Sol Parti sınırda: Yeşiller partisi yüzde 8,9, Sol Parti ise yüzde 8,6 oy aldı;

Sahra Wagenknecht'in başarısı: Yakın zamanda kurulan ve kısa sürede büyük ilgi gören 'Sahra Wagenknecht İttifakı - Akıl ve Adalet İçin' (BSW) partisi yüzde 5,3 oy toplayarak yüzde 5'lik seçim barajını başarıyla aştı.

Yüzde 77,8 katılım: Halkın hoşnutsuzluğu sandığa yansıdı

Saksonya-Anhalt'taki siyasi tartışmalar benzeri görülmemiş bir şiddette geçti:

Yüksek katılım: Seçimlere vatandaşların yüzde 77,8'i katıldı; bu yüksek katılım, halkın mevcut resmi siyasete duyduğu hoşnutsuzluk ve değişim talebiyle açıklanıyor;

Büyük rekabet: Yarışta toplam 16 siyasi parti ve 398 aday milletvekilliği için mücadele etti.

Berlin için tehlike çanları ve federal etki: Şimdi ne olacak?

Saksonya-Anhalt'taki bu zafer sadece bir bölgeyle sınırlı kalmayacak:

20 Eylül'deki yeni sınavlar: Uluslararası analistlere göre bu sonuç, 20 Eylül'de yapılacak Berlin Eyalet Parlamentosu ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerini doğrudan etkileyecek;

Avrupa'da sağcı dalga: Almanya'daki bu siyasi kayma, ülkenin göç politikası, enerji fiyatları ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar konusunda Berlin yönetimi üzerinde büyük bir kamuoyu baskısı oluşturacak;

Federal kriz: AfD'nin yerel seçimlerde bu denli yükselişi, merkezi hükümet için yönetim mekanizmasını zorlaştırarak erken federal seçim çağrılarını güçlendirebilir.

Sizce 'Almanya için Alternatif' partisinin yüzde 43,8 ile zafer kazanması, Alman halkının göç ve ekonomik sorunlardan yorulmasının bir sonucu mu, yoksa Avrupa'da yeni bir siyasi dönem mi başlıyor? Bu olay Almanya ve Avrupa Birliği'nin dış politikasını kökten değiştirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!