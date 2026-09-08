Turist suya atlayarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti

·17·Dünya
Turist suya atlayarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Türkiye'de ailesiyle tatil yapan bir turist, otel sahilindeki iskeleden derinliği sadece 50 santimetre olan suya baş üstü atladıktan sonra hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Arif Erman, 4 Eylül Cuma günü saat 15:00 sularında Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelin sahilindeki iskeleden suya atladı. Edinilen bilgilere göre, koşarak gelip baş üstü suya atladı. Sonuç olarak boynu kırıldı.

Olay anı otelin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Erman'ın iskeledeki atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı levhalarına rağmen, koşarak gelip baş üstü suya atladığı görülüyor.

Ardından kurtarıcı suya girdiğinde, suyun derinliği ancak uyluk hizasına kadar geliyordu. Bu da suyun ne kadar sığ olduğunu gösteriyor.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı yerel bir hastaneye kaldırdı. Erman yoğun bakıma alındı ancak doktorlar hayatını kurtaramadı.

Arif Erman ailesiyle tatile gelmişti. Akçay, Sapanca'da yaşayan evli ve üç çocuk babasıydı. Meslektaşları, onun Adapazarı'ndaki Goodyear fabrikasında çalıştığını belirtti.

Erman'ın cenazesi Pazar günü öğle namazının ardından Akçay Mahallesi mezarlığına defnedildi. Son yolculuğunda aile üyeleri, komşuları ve meslektaşları bir araya geldi.

Polis henüz otelin adını açıklamadı ve resmi bir beyanatta bulunmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konaklı, Alanya'nın batısında yer alan ve genellikle paket turlarla gelen turistlerle tanınan popüler bir tatil beldesidir. Burada oteller, çakıllı ve kumlu sahil boyunca Akdeniz kıyısında yer alır. Belde, Türk ve yabancı turistler, özellikle de aileler arasında popülerdir.

TürkiyeAlanyaKonaklıTurizmKaza
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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