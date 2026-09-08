Husanov ilk 11'in dışında mı? Porto maçı öncesi sürpriz tahminler

Özbekistan milli takım savunmacısı Abdukodir Husanov'un formasını giydiği "Manchester City”, UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonunun ilk deplasman maçında Portekiz ekibi Porto ile karşılaşacak. Bu mücadele, "City" için 2021 finalinden bu yana Estádio do Dragão stadyumuna ilk adım olma özelliği taşıyor. Peki, İngiliz uzmanların Özbek oyuncuyu ilk 11'de görmemesinin sebebi ne ve teknik direktör Enzo Maresca nasıl bir kadro tercih edecek? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan, uzmanlar tarafından açıklanan tahmini ilk 11 ve yedek kulübesindeki oyuncuların tüm detaylarını paylaşacağız.

Enzo Maresca yönetiminde yeni sezon ve teknik direktörün dönüşü

“Manchester City”nin Avrupa kupalarındaki yürüyüşü ve teknik ekipteki yenilikler taraftarların odağında:

Maresca'nın Avrupa'ya dönüşü: Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörü olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak. Bu, 2023 yılında Inter'e karşı oynanan ve Rodri'nin golüyle kazanılan finalden sonraki ilk teknik direktörlük deneyimi olacak.

Son sezonlardaki engeller: Son yıllarda İngiliz kulübünün bu turnuvadaki yürüyüşü, Real Madrid engeli nedeniyle çeyrek final ve son 16 turunda erken sona ermişti.

Önemli deplasman mücadelesi: Portekiz'deki Dragão Stadyumu'nda oynanacak maç, yeni sezondaki ilk ciddi sınav olarak değerlendiriliyor.

Analitik verilerde, "O günden bu yana Manchester City, kıtanın en prestijli turnuvasında Real Madrid'e üç kez yenilerek turnuvaya erken veda etmişti" ifadeleri yer alıyor.

Uzman tahmini: Abdukodir Husanov neden ilk 11'e alınmadı?

Prestijli cityxtra.co.uk portalındaki uzmanların yeni raporu, futbol kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı:

Kadro değişiklikleri: Şu ana kadar tüm maçlarda forma giyen Abdukodir Husanov, Portekiz'deki maçın tahmini ilk 11'ine dahil edilmedi.

Rekabet ve çok yönlülük: Uzmanlara göre, sağ bek pozisyonunda Matheus Nunes'in fiziksel durumunun düzelmesi ve çok yönlülüğü teknik direktöre daha fazla seçenek sunuyor.

Taraftar umudu: Yine de bu sadece tahmini bir kadro olup, resmi karar teknik direktör tarafından maçtan hemen önce verilecek.

Manchester City'nin Porto karşısında beklenen ilk 11'i

Uzmanların vardığı sonuca göre, sahaya çıkması muhtemel oyuncu listesi şu şekilde:

Kaleci ve savunma hattı: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol;

Orta saha ve hücum merkezi: Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki;

Hücum hattı oyuncuları: Antoine Semenyo, Erling Haaland, Iliman Ndiaye.

Temel çözüm ve tam kadro detayları

Herkesin merak ettiği en önemli konu, bugünkü maçta hangi oyuncuların takımı sahaya çıkaracağı ve kimlerin yedek kalacağıdır. En önemli çıkarım ve sonuç şudur ki, uzmanların hazırladığı tahmini ilk 11'e göre sahaya Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Cherki, Semenyo, Haaland ve Ndiaye'nin çıkması bekleniyor. Yedek kulübesinde ise Rulli, Bettinelli, Lewis, Husanov, Reis, Aït-Nouri, Bouaddi, Kovačić, Foden, McAdoo ve Allan yer alıyor. Özbek taraftarlar ise Husanov'un ilk 11'de yer alacağına inanıyor.

Sizce Abdukodir Husanov, Porto maçında ilk 11'de sahaya çıkıp yeteneğini bir kez daha kanıtlayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli spor haberini futbolseverlere ulaştırın!