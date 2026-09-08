Bekzod Qurbonov Almanya'da gümüş madalya kazandı

·1·Spor
Bekzod Qurbonov Almanya'da gümüş madalya kazandı

Özbek binici Bekzod Qurbonov, Almanya'daki prestijli binicilik turnuvasında başarılı bir performans sergileyerek dereceye girdi. Başarısı, 145 santimetre yüksekliğindeki zorlu engellerin yer aldığı engel atlama programında geldi.

Özbek temsilci Almanya'daki turnuvada derece elde etti

Almanya'nın Oberbayern bölgesinde engel atlama branşında Chiemsee Pferdefestival turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya farklı ülkelerden yetenekli biniciler katıldı. Özbekistan milli takımı üyesi Bekzod Qurbonov da turnuvada ülkemizi temsil etti.

145 santimetrelik engeller Qurbonov için sorun olmadı

Binicimiz, turnuvanın 145 santimetre yüksekliğindeki engel atlama programında yarışarak ikinciliği elde etti.

Turnuva boyunca Qurbonov'a Mats VG isimli atı eşlik etti.

Bekzod Qurbonov'un Almanya'daki sonucu, Özbek engel atlama sporu için bir başka uluslararası başarı oldu.

Bekzod Qurbonov'un sonucu

Gösterge

Bilgi

Turnuva

Chiemsee Pferdefestival

Ülke

Almanya

Bölge

Oberbayern

Branş

Engel Atlama

Engel Yüksekliği

145 cm

Sonuç

Gümüş madalya

Binici

Bekzod Qurbonov

At

Mats VG

Bu sonuç neden önemli?

Engel atlamada binicinin kişisel becerisinin yanı sıra atla olan uyumu da belirleyicidir. Özellikle 145 santimetrelik engellerde küçük bir hata bile nihai sonucu etkileyebilir.

Bu açıdan Bekzod Qurbonov'un Almanya'daki turnuvayı madalya ile tamamlaması, uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.

Böylece, Chiemsee Pferdefestival turnuvasında Özbekistan milli takımı üyesi Bekzod Qurbonov, 145 santimetrelik engel atlama programında gümüş madalya kazandı. Bu başarıya Mats VG adlı atıyla ulaştı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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