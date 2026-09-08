Bekzod Qurbonov Almanya'da gümüş madalya kazandı
Özbek binici Bekzod Qurbonov, Almanya'daki prestijli binicilik turnuvasında başarılı bir performans sergileyerek dereceye girdi. Başarısı, 145 santimetre yüksekliğindeki zorlu engellerin yer aldığı engel atlama programında geldi.
Özbek temsilci Almanya'daki turnuvada derece elde etti
Almanya'nın Oberbayern bölgesinde engel atlama branşında Chiemsee Pferdefestival turnuvası düzenlendi.
Turnuvaya farklı ülkelerden yetenekli biniciler katıldı. Özbekistan milli takımı üyesi Bekzod Qurbonov da turnuvada ülkemizi temsil etti.
145 santimetrelik engeller Qurbonov için sorun olmadı
Binicimiz, turnuvanın 145 santimetre yüksekliğindeki engel atlama programında yarışarak ikinciliği elde etti.
Turnuva boyunca Qurbonov'a Mats VG isimli atı eşlik etti.
Bekzod Qurbonov'un Almanya'daki sonucu, Özbek engel atlama sporu için bir başka uluslararası başarı oldu.
Bekzod Qurbonov'un sonucu
Gösterge
Bilgi
Turnuva
Chiemsee Pferdefestival
Ülke
Almanya
Bölge
Oberbayern
Branş
Engel Atlama
Engel Yüksekliği
145 cm
Sonuç
Gümüş madalya
Binici
Bekzod Qurbonov
At
Mats VG
Bu sonuç neden önemli?
Engel atlamada binicinin kişisel becerisinin yanı sıra atla olan uyumu da belirleyicidir. Özellikle 145 santimetrelik engellerde küçük bir hata bile nihai sonucu etkileyebilir.
Bu açıdan Bekzod Qurbonov'un Almanya'daki turnuvayı madalya ile tamamlaması, uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.
Böylece, Chiemsee Pferdefestival turnuvasında Özbekistan milli takımı üyesi Bekzod Qurbonov, 145 santimetrelik engel atlama programında gümüş madalya kazandı. Bu başarıya Mats VG adlı atıyla ulaştı.
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