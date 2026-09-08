Atın kafatasının arkasında iki diş çıktı

Büyük Britanya'da veterinerler, Galler midillisi King'in kulağının altındaki şişliği incelerken şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Şişliğin basit bir apse değil, midillinin kafatasının içinde büyüyen neredeyse tam boyutlu iki diş içeren dentigeröz bir kist olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar bu durumu «kulak dişi» olarak adlandırıyor. Bu, diş dokusunun alışılmadık bir yerde oluştuğu nadir görülen bir doğuştan gelişim bozukluğudur. King'in durumu ise daha da sıra dışı; tek bir kist içinde iki diş oluşmuş.

İki yaşındaki King, Batı Yorkshire'ın Bradford şehri yakınlarında bağlı halde bulundu. Durumu hakkındaki haberin ardından midilli, World Horse Welfare kuruluşunun Blackpool yakınlarındaki Penny Farm kurtarma merkezine götürüldü.

King, karmaşık bir operasyon sırasında genel anestezi altına alındı. Uzmanlar önemli yapılara zarar vermemek için birkaç saat boyunca çalışarak tümörleri çıkardılar. Oakhill Vets uzmanları daha önce de bu tür kistler görmüşlerdi ancak tek bir kistte bu kadar büyük iki dişin bulunduğu bir vakayla daha önce karşılaşmamışlardı.

Operasyondan sonra King iyi bir iyileşme süreci geçirdi ve şu anda sağlıklı ve mutlu bir midilliye dönüştü. Veterinerler, kist tedavi edilmeseydi ömür boyu sürecek ağrılara, komplikasyonlara ve apselere neden olabileceğini belirttiler.

King, kuruluş çalışanı Sarah Tucker tarafından geçen yıl Ekim ayında bulundu. Midilli daha önce de birkaç kez yardıma ihtiyaç duymuştu: bir yamaçtan hendeğe kaymış, başka bir seferinde ise kaçarak ana yola çıkmıştı. Sahibi bulunamadığı için King güvenli bir yere götürüldü ve ardından World Horse Welfare'in himayesine verildi.

Şu anda üç yaşında olan King, yeni sahibine verilmeye hazır. Yardım kuruluşu, bir zamanlar zayıf olan ve ciddi bir sorunla karşı karşıya kalan midillinin bakımları altında büyük ölçüde iyileştiğini ve artık parlak bir geleceğe doğru adım attığını bildirdi.