Nokia markasının efsanevi Asha serisi Android platformunda geri döndü

HMD Global, daha önce Nokia tarafından uygun fiyatlı mobil cihazlar için kullanılan popüler Asha markasını resmen piyasaya geri döndürdü. Ixbt.com'a göre, yeniden canlandırılan serideki ilk yeni cihaz olan HMD Asha 305 akıllı telefonu tanıtıldı. Bu cihaz, modern Android tabanlı çalışan ancak geleneksel yaklaşımdan vazgeçen, basit ve bütçe dostu bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

2010'lu yılların başında Nokia Asha cihazları, basit tuşlu telefonlar ile daha pahalı akıllı telefonlar arasındaki ara pazarı dolduruyordu. HMD, şimdi tam olarak bu konsepti modern Android platformuna taşımaya çalışıyor. Yeni akıllı telefonun, sadeliği ve tasarruflu yapısıyla özellikle gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılar için ilgi çekici olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve imkanlar

Cihaz, 854 × 480 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç IPS ekran ile donatılmıştır. Akıllı telefonun donanım kısmında Unisoc T137 işlemci temel alınmıştır. Ayrıca model, günlük en basit görevler için yeterli kabul edilen 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahiptir.

Asha 305 modeli, kameralar konusunda da sadeliğiyle öne çıkıyor. Hem ana kamera hem de ön kamera 2 megapiksel sensörlerle donatılmıştır. Cihazın kalınlığı 10,2 mm, ağırlığı ise 145 gramdır. Alıcılar için başlangıç aşamasında siyah ve parlak yeşil renkli kasa seçenekleri sunulmaktadır.

Otonomi ve yazılım

Akıllı telefon, 2500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup sadece 5 W şarj gücünü desteklemektedir. Ancak düşük güç tüketen bileşenler sayesinde üretici, tek bir şarjla 32 saate kadar otonom çalışma süresi vaat ediyor.

Yazılım tarafına gelince, cihaz Android tabanlı özel Pulse OS işletim sistemiyle çalışıyor. En önemli noktalardan biri, akıllı telefonda Google hizmetlerinin ve Google Play mağazasının bulunmamasıdır. Bunların yerine HMD, TikTok gibi hafifletilmiş uygulamaların bulunduğu kendi kişisel kataloğunu sunuyor.

Şimdilik HMD Asha 305 akıllı telefonunun kesin fiyatı ve satışa çıkış tarihi açıklanmadı. Şirketin bu bilgileri yakında paylaşması bekleniyor.