Dünyadaki savaş sayısı rekor seviyeye ulaştı

Günümüzde dünya genelinde 60'tan fazla silahlı çatışma devam ediyor. BM verilerine göre bu, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerden biridir.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, silahlı çatışmaların artmasından ve uluslararası hukuk ilkelerinin zayıflamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Türk, konuşmasında yapay zekanın askeri alanda kullanılmasına da özel olarak değindi. Kendisi, insan müdahalesi olmaksızın insan hayatına son verme kararı alabilen silah sistemlerinin geliştirilmesinde yapay zekanın kullanılmasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Yüksek Komiser, yapay zeka üzerindeki denetimin artırılması çağrısında bulunarak, teknolojinin kontrolsüz gelişmesi durumunda insanlık için büyük, hatta varoluşsal bir tehdide dönüşebileceğini vurguladı.

Gelecekte bazı yapay zeka sistemlerinin o kadar gelişebileceği konusunda uyardı ki, onları yaratan uzmanların bile artık onları tam olarak kontrol edemeyebileceğini belirtti.

Türk, devletleri yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve yayılımı konusunda net sınırlar belirlemeye çağırdı. Bunun için teknolojinin bulunduğu bölgeler ve tedarik zincirinde yer alan ülkelerle iş birliği yapmanın gerekliliğini ifade etti.

Ayrıca, yapay zeka güvenliği ve insanları korumaya yönelik katı güvencelerin çok geç olmadan geliştirilmesinin önemini vurguladı.