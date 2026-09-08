Xiaomi yeni ayak banyosunu tanıttı

Kompaktlığı ve işlevselliği ile tanınan Xiaomi, ayak bakımı için tasarlanan yeni Mijia cihazını tanıttı. Bu yenilikçi banyo; su ısıtma, derin masaj ve modern sterilizasyon özelliklerini bir araya getirerek gün boyu yorulan ayaklar için kaliteli bir dinlenme imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, cihazın en önemli özelliklerinden biri patentli su arıtma ve dezenfeksiyon sistemidir. Özel bir ultraviyole element su borusunun içinde yer alır ve su sirkülasyonu sırasında onu etkili bir şekilde temizler. Üretici, bu sterilizasyon seviyesinin %99,9'a ulaştığını ve ultraviyole ışınlarının dışarı sızma riskinin kesinlikle bulunmadığını belirtiyor.

Konforlu masaj ve ısıtma sistemi

Yeni cihaz, ayak tabanı bakımında el hareketlerini mükemmel şekilde taklit eden iki adet döner silikon kaplamalı disk ile donatılmıştır. Kullanıcılar; parmak uçlarından topuğa ve ayak kemerine kadar etki eden üç farklı moddan birini seçebilirler. Masaj elementleri dikişsiz ve boşluksuz üretildiği için temizlenmeleri çok kolaydır ve sadece suyla yıkamak yeterlidir.

Banyonun yüksekliği 358 milimetre, iç derinliği ise 250 milimetredir. Bu ölçüler, ayakları neredeyse baldır seviyesine kadar daldırma imkanı sağlar. Hızlı ısıtma süreci 950 W gücündeki DPS sistemi ile gerçekleştirilir ve sıcaklık, 35 ile 48 derece arasında 1 derecelik adımlarla hassas bir şekilde ayarlanabilir.

Güvenlik ve ek kolaylıklar

Xiaomi mühendisleri cihazın güvenliğine özel önem vermişlerdir. Ixbt.com haberine göre, Mijia banyosunda toplam yedi seviyeli koruma sistemi mevcuttur; bunlar arasında elektrik kaçağı, aşırı ısınma ve susuz çalışma koruması yer alır. Ayrıca özel güvenlik fişi, gücü sadece 0,1 saniyede kesebilmektedir.

Kullanım kolaylığı için cihaz; 5 ile 60 dakika arasında çalışan bir zamanlayıcı, modern LED panel ve son ayarları hatırlama fonksiyonu ile donatılmıştır. Hareket ettirmeyi kolaylaştıran tekerlekler, altta bulunan su tahliye vanası, çıkarılabilir filtre ve kablo tutucu, cihazın günlük kullanımını daha pratik hale getirir.