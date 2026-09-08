Özbekistan'da HUMO dijital tokeni ödemelerde test edilecek

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Özbekistan'ın mali ve bankacılık sisteminde dijital teknolojilerin uygulanması ve modern ödeme mekanizmalarının geliştirilmesi yolunda önemli bir pilot proje başlatılıyor. Ülkede, ulusal para birimi olan som'a endeksli özel HUMO dijital tokeninin ödeme aracı olarak kullanılmasına yönelik resmi test süreci başlıyor. Bu yenilik, dijital ekonomiyi geliştirmek ve nakitsiz ödemelerin kapsamını genişletmek adına büyük önem taşıyor. Peki, bu dijital token nasıl çalışıyor, güvenliği nasıl sağlanıyor ve denetim hangi kurumlara emanet edildi? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konuyu, yani pilot projenin kesin test sürelerini ve uzatma şartlarının tüm detaylarını açıklayacağız.

Dijital tokenin finansal mekanizması ve teminatı

Yeni finansal aracın test süreci bir dizi önemli kritere dayanmaktadır:

Ulusal para birimine eşitlik: Test kapsamında bir HUMO tokeninin değeri, tam olarak bir som'a (1 HUMO = 1 som) eşit olarak belirlenmiştir;

Devlet garantisi ve teminatı: Tokenlerin finansal istikrarının, Özbekistan devlet tahvilleri ile desteklenmesi planlanmaktadır;

Pratik ödeme imkanları: Deneme süresince günlük ürünler ve çeşitli hizmetler için ödeme yapma ve ödeme kabul etme sistemi test edilecektir.

Güvenlik değerlendirmesi ve devlet denetimi

Dijital araçların kullanımında finansal güvenlik ve sistem istikrarı en öncelikli konudur:

Risk değerlendirmesi: Proje süresince tokenlerin tam teminatı, bilgi güvenliği ve ortaya çıkabilecek olası riskler derinlemesine analiz edilecektir;

Merkez Bankası denetimi: Bu yeni finansal uygulama, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı gözetimi altında yürütülecektir;

İstikbal Projeleri Ajansı: Süreçlerin koordinasyonu ve modern düzenlemeler, İstikbal Projeleri Ulusal Ajansı'nın denetiminde gerçekleştirilecektir.

Temel çözüm ve projenin test süreleri

Çoğu kişinin merak ettiği en önemli konu, bu yeniliğin tam olarak ne zaman uygulamaya konulacağı ve test sürecinin ne kadar süreceğidir. En önemli çözüm ve sonuç şudur, bu pilot projenin ilk süresi tam olarak 12 ay olarak belirlenmiştir. Test sonuçları ek incelemeler gerektirirse süre uzatılabilir, ancak toplam uygulama süresi kesinlikle 3 yılı aşmayacaktır.

Sizce HUMO dijital tokeninin günlük ödemelerde test edilmesi, ülkemizdeki nakitsiz ödemelerin gelişimini nasıl etkileyecek? Siz ürün ve hizmetler için bu tür dijital tokenlerle ödeme yapmaya hazır mısınız? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli ekonomik yeniliği arkadaşlarınızla paylaşın!