Samsung, Galaxy Z Fold 8 ekranındaki özelliğin nedenini açıkladı

·5·Teknoloji
Samsung, Galaxy Z Fold 8 ekranındaki özelliğin nedenini açıkladı

Yeni nesil cihazlar pazarında teknolojik yenilikler her zaman aynı şekilde karşılanmıyor. ixbt.com'un haberine göre, bazı kullanıcılar yeni Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra cihazlarını kullanırken sıra dışı bir durumla karşılaştı. Özellikle ana esnek ekranın köşe kısmına baskı uygulandığında panelin hafifçe içeri doğru çöktüğü tespit edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu durum birçok alıcı arasında haklı olarak sorulara yol açmış ve bunun bir üretim hatası veya kusur olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, bu durumun bir hata olmadığını ve cihazın mühendislik yapısının bir özelliği olduğunu resmen açıkladı.

Amortisman sistemi ve görevi

Samsung temsilcilerinin açıklamasına göre, akıllı telefonun ana esnek ekranı, dış köşelerinin etrafında özel bir amortisman yapısı ile donatılmıştır. Bu çözümün temel amacı, panelin dayanıklılığını artırmak ve onu günlük mekanik yüklerden etkili bir şekilde korumaktır.

Mühendisler, yapıyı tasarlama sürecinde bazı iç bileşenler arasında küçük bir mesafe veya boşluk bırakmışlardır. Kullanıcının ekranın belirli kısımlarına bastığında hissedilen hafif hareketlilik, tam da bu teknolojik boşluktan kaynaklanmaktadır. Şirket, bu durumun panelin güvenilirliğini sağlamak için kasıtlı olarak yapıldığını vurguluyor.

Cihazın işlevselliğine etkisi yok

Uzmanlar, bu yapısal çözümün ekranın çalışmasına veya akıllı telefonun genel performansına herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını belirtiyor. Aksine, ekran köşelerinin hafif esnekliği, iç bileşenlerin birbirine çarpması sırasında oluşan basınç kuvvetini azaltmaya yardımcı oluyor.

Şirketin resmi açıklamasında tüketicilerin endişelerine açıklık getirilerek şöyle deniliyor: «SM-F976N kullanıcıları, ana ekran köşelerinin hafif bir baskıyla içeri çöktüğünü fark ettiklerinde bir kusur olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu, esnek cihazın sağlamlığını artırmak amacıyla dış köşelere uygulanan amortisman yapısıdır».

Böylece Samsung, kullanıcılara bu durumun bir arıza olmadığını bir kez daha teyit etti. Modern katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin kendine özgü yaklaşımlar gerektirdiği ve bu küçük detayların cihazın kullanım ömrünü uzatmaya hizmet ettiği belirtildi.

SamsungGalaxy Z Fold 8Akıllı TelefonTeknolojiEkran
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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